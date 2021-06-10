《缸邊隨筆－石鏡泉》錢途上的風景：齡活城市

《缸邊隨筆》每個交易日，筆者都會在《午市閒談》視頻及這欄跟觀眾和讀者，分享自己對

投資及個股的看法，若僥倖能為大家賺到餐茶，便頗滿足。



大家可別忘了，即使在投資上有少許這樣那樣的滿足感，亦要關注一下社會上其他人的需要

。筆者年紀老大，會較留意其他「老友記」的需要，因許多時候，那些需要並不是有錢便能解決

的問題，而是需要有人牽頭，鼓勵一眾機構、組織及個人等，加點創意去做才可成事。這些事正

是錢途上，需要大家多多關注的風景。很開心看到馬會一直扮演著這個牽頭人的角色，有了這類

好事善事，香港不難更有前途和錢途。



＊齡活城市 長者友善＊



賽馬會齡活城市國際研討會暨「全城﹒長者友善」計劃嘉許禮已於日前舉行。研討會以「齡

活城市１５年：源起與全球及香港的最佳實踐個案」為主題，匯聚了政府、商界、學術界、

ＮＧＯ、社企等不同界別的本地及海外專家，進行跨界別交流，分享各地建設長者及年齡友善城

市的經驗及前瞻意見，從而促進合作，持續發展。



馬會慈善及社區事務執行總監張亮表示，在４間老年學研究單位、政府和社會各界的支持下

，全港１８區已全部獲得世衞接納加入「全球長者及年齡友善城市及社區網絡」。



在研討會專題論壇上，社聯主席陳智思、安老事務委員會主席林正財，以及建築師王建明分

享了在新常態下，實行的長者及年齡友善創新措施，並就銀髮市場的潛力、數碼共融及齡活城市

的發展提供意見。



＊逾１１萬人直接受惠＊



賽馬會齡活城市「全城．長者友善」計劃嘉許禮亦於同日舉行，今屆計劃共吸引了超過

１４０間來自不同行業的公司機構、政府部門及社企參與。獲表揚的公司及機構在推廣長者及年

齡友善文化上，均有傑出表現，包括鼓勵長者就業、為長者提供便利和完善的設施、設計及提供

符合長者需要的創新產品及服務、運用各方資源及與各界合作推動齡活措施、開發銀髮市場商機

，以及透過推行長者及年齡友善措施譜出勵志故事。



「賽馬會齡活城市計劃」由馬會慈善信託基金於２０１５年撥捐超過１﹒９億元主導策動，

在全港提倡長者及年齡友善文化，讓香港成為適合不同年齡人士生活的地方。計劃聯同本地４間

大學，在１８區推行地區支援計劃，各推行逾１４０個地區計劃，直接受惠人數超過１１萬人，

並培訓了逾２２００位「齡活大使」，協助社區推廣。計劃更獲選在聯合國可持續發展解決方案

網絡全球解決方案論壇２０２０上展示。



全球人口老化，人又愈來愈長命，十多廿年後，這將成為各國政府的頭號難題，老人家除了

要「有所養」外，亦要有不同的生活配套，好讓老友記活得更好。你我都有老的一天，齡活城市

，長者友善，為己為人，都應點讚，亦希望有更多機構能參與這項有意義的活動。







＊建業新生活目標價１０元＊



昨天筆者在《午市閒談》推介了建業新生活（０９９８３）。建業新生活主要在內地提供物

業管理服務及相關增值服務、生活服務，以及商業資產管理及諮詢服務。截至去年底，集團總在

管面積達１億平方米，較２０１９年增７５﹒５％。



建業新生活昨半日曾勁升９﹒５％，收報７﹒８９元，升８﹒１％；預期市盈率１４﹒４４

倍，預期周息率３﹒２３％。



２０２０年度，建業新生活的營業額增長逾半（５１﹒３％）至２６﹒５４億元（人民幣．

下同），股東應佔溢利上升逾８成（８２﹒３％）至４﹒２７億元，整體毛利增長近半

（４９﹒４％）至８﹒６１億元；物管及生活服務兩分部的營業額及溢利均有可觀增長。



＊三底望升＊



內地１２部門上周聯合刊發《關於推進城市一刻鐘便民生活圈建設的意見》，令物管股可望

有良好表現。大摩４月發表報告就預期，相關股份２０２０至２０２３年盈利年複合增長率達

４５％。大摩又指物管行業去年平均收入按年增５１％、毛利率２８﹒７％、平均盈利按年升

６５％。



建業新生活雖上市不久，但上市後潛水，會有一定數量蟹貨。周線圖上，已見三底，而今周

亦突破了保力加通道上軸，故可被視為已完成調整，呈整固後上升之勢；日綫圖上，昨日有大陽

燭上升，後向未明，但既有三底支持，可望升。



建業新生活推介時報７﹒８９港元，有興趣者可於現價吸納。短期阻力在８港元，目標也先

看８港元，再望１０港元；短期支持６﹒８港元，跌穿６﹒７港元止蝕。



根據經濟通資料，摩根士丹利預測２０２１年至２０２３年，建業新生活盈利分別為

５﹒９６億元、８﹒０１億元及１０﹒７２億元；每股派息０﹒２９元、０﹒３９元及０﹒５２

元。









《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

