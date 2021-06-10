《專家之言－李偉傑》若美ＣＰＩ數據遠高預期，港股或下試兩萬八

《專家之言》港股６月份暫時有頭威無尾陣，６月份第一天港股一下子衝上２９４８０點水

平，當天亦已過去幾個月高位２９４６８點收盤，可惜在高位再次缺乏利好消息支持及人民幣升

勢暫停下，港股再次進入橫行整固格局，點數近期在２８６００點至２９０００點水平波動，繼

續呈現炒股不炒市狀況，主因市場等待中國及美國ＣＰＩ數據公布，以內地剛公布５月份全國居

民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲１﹒３％，低於市場預期上升１﹒６％，但仍然創八個月高，其

中城市上漲１﹒４％，農村上漲１﹒１％，食品價格上漲０﹒３％，非食品價格上漲１﹒６％，

消費品價格上漲１﹒６％，１至５月份平均ＣＰＩ價格比去年同期上漲０﹒４％，ＣＰＩ數據略

低於市場預期下，市場再次降低收緊貨幣政策憂慮，為內地股市帶來正面幫助。



＊港股近日窄幅波動靜待美國數據公布＊



除了關注內地ＣＰＩ數據外，本周四（１０日）美國亦會公布５月份ＣＰＩ數據，還看４月

美國ＣＰＩ同比上升４﹒２％，環比上升０﹒８％，數據超過市場預期的３﹒６％，而５月份美

國疫情明顯見緩和，與及資源價格上升，市場預計５月份美國ＣＰＩ有機會攀升至６％至７％水

平，對股市來說當然是差於預期就更為理想，屆時可消除減少買債或者加息等貨幣政策轉向憂慮

，若果數據公布合乎預期的話，可解讀為早前已反映，但假若ＣＰＩ超預期上漲有機會觸發市場

對美債息上升及加息預期升溫，因為港股正正在２月中開始因為美國債息上升，而引發科技股

「殺估值」大幅回吐其中一個因素。而恆指未來能否突破悶局，科技股去向絕對有影響大局作用

，當然內地科技股份另外亦受內地「反壟斷」調查所影響，股價缺乏動力，但以現時美國１０年

期債息徘徊１﹒５３厘水平，估計美國ＣＰＩ公布後若果差與市場預期的話，港股觀望情緒有望

轉為積極，短暫有機會再上試２９５００點水平，假若成交配合的話，有望挑戰２９８００點至

３００００點水平。短暫支持位雖然在２８６００點水平，但假若美國ＣＰＩ數據遠高於預期的

話，港股難免帶來更深回吐壓力，有機會下試２８０００點或以下，因此近日港股呈現窄幅波動

，是等待數據公布的主因。《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

