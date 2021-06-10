  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/06/2021 09:05

《專家之言－李偉傑》若美ＣＰＩ數據遠高預期，港股或下試兩萬八

　　《專家之言》港股６月份暫時有頭威無尾陣，６月份第一天港股一下子衝上２９４８０點水
平，當天亦已過去幾個月高位２９４６８點收盤，可惜在高位再次缺乏利好消息支持及人民幣升
勢暫停下，港股再次進入橫行整固格局，點數近期在２８６００點至２９０００點水平波動，繼
續呈現炒股不炒市狀況，主因市場等待中國及美國ＣＰＩ數據公布，以內地剛公布５月份全國居
民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲１﹒３％，低於市場預期上升１﹒６％，但仍然創八個月高，其
中城市上漲１﹒４％，農村上漲１﹒１％，食品價格上漲０﹒３％，非食品價格上漲１﹒６％，
消費品價格上漲１﹒６％，１至５月份平均ＣＰＩ價格比去年同期上漲０﹒４％，ＣＰＩ數據略
低於市場預期下，市場再次降低收緊貨幣政策憂慮，為內地股市帶來正面幫助。
　
＊港股近日窄幅波動靜待美國數據公布＊

　　除了關注內地ＣＰＩ數據外，本周四（１０日）美國亦會公布５月份ＣＰＩ數據，還看４月
美國ＣＰＩ同比上升４﹒２％，環比上升０﹒８％，數據超過市場預期的３﹒６％，而５月份美
國疫情明顯見緩和，與及資源價格上升，市場預計５月份美國ＣＰＩ有機會攀升至６％至７％水
平，對股市來說當然是差於預期就更為理想，屆時可消除減少買債或者加息等貨幣政策轉向憂慮
，若果數據公布合乎預期的話，可解讀為早前已反映，但假若ＣＰＩ超預期上漲有機會觸發市場
對美債息上升及加息預期升溫，因為港股正正在２月中開始因為美國債息上升，而引發科技股
「殺估值」大幅回吐其中一個因素。而恆指未來能否突破悶局，科技股去向絕對有影響大局作用
，當然內地科技股份另外亦受內地「反壟斷」調查所影響，股價缺乏動力，但以現時美國１０年
期債息徘徊１﹒５３厘水平，估計美國ＣＰＩ公布後若果差與市場預期的話，港股觀望情緒有望
轉為積極，短暫有機會再上試２９５００點水平，假若成交配合的話，有望挑戰２９８００點至
３００００點水平。短暫支持位雖然在２８６００點水平，但假若美國ＣＰＩ數據遠高於預期的
話，港股難免帶來更深回吐壓力，有機會下試２８０００點或以下，因此近日港股呈現窄幅波動
，是等待數據公布的主因。《財經評論員　李偉傑》
（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/06/2021
【大國博弈】拜登簽署新行政命令　撤銷TikTok及微信禁令
中國故事09/06/2021
《神州經脈》CPI低預期PPI逾十二年高　滬綜指悶升成交大縮
中國故事09/06/2021
《京城近觀》三孩政策「出世」 誰願生孩子？
生財有道09/06/2021
【生財有道】連租約買入物業　按揭有乜要注意？
FOCUS09/06/2021
【FOCUS】PPI直逼雷曼爆煲前　剪刀差擴暫無虞央媽收緊
開市Good Morning09/06/2021
曾永堅：比亞迪坐艇宜繼續守
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞完美集團GMB腸道菌群系列

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金