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10/06/2021 09:10

《專家之言－黃德几》龍源電力具行業優勢，有望受惠國策

　　《專家之言》中國目前煤炭在全國能源結構中仍佔近六成，惟中央目標在２０６０年將實現
「碳中和」，以及２０３０年非化石能源佔一次能源消費比重２５％左右，意味政策將繼續扶持
新能源發展。國家能源局早前發佈，對風電、光伏行業公開徵求意見，首次提出到２０２５年全
國風電、光伏發電量佔全社會用電量比重達１６﹒５％；而目前的佔比約１１％。另外，中央正
式明確補貼總額和期限，市場預期存量補貼拖欠問題有望得以解決。

＊首五月完成發電量增２４﹒８％＊
　
　　龍源電力（００９１６）主要從事風電場設計、開發、建設、管理和運營，其風電業務遍及
內蒙古、黑龍江、福建、河北和新疆等省份，在行業具領導地位。去年度，集團新增簽訂風電及
光伏開發協議５１５９０兆瓦，為去年同期的近４倍，其中風電１８９９０兆瓦，光伏３２６０
０兆瓦。期內，風電平均利用小時數為２２３９小時，較２０１９年提高５０小時，主要由於設
備治理成效顯著。　
　　今年５月份，集團按合併報表口徑完成發電量５７１﹒５萬兆瓦時，按年增加２０﹒６％，
其中風電增長８﹒８％至４８０﹒９萬兆瓦時，火電增加２６﹒８％，而其他可再生能源發電量
增長１０６﹒１％。今年首５個月，集團累計完成發電量２８６１﹒５萬兆瓦時，按年增加２４
﹒８％，其中風電增加２２﹒４％至２３８７﹒９萬兆瓦時，而火電和其他可再生能源發電量分
別增加３４﹒２％和１２８﹒１％。

＊股價短線走勢料改善，１０﹒２元以下吸納＊
　
　　今年首季度，集團的收入９２億元（人民幣﹒下同），按年增加２８﹒１％，其中風電的收
入上升２０﹒６％至６６﹒７１億元，火電收入增加５１％至２３﹒８８億元，其他分部收入增
加４７﹒３％至１﹒０６億元。期內，集團純利按年增加２８﹒２％至２５﹒５２億元。另外，
集團早前擬換股吸收合併平莊能源（深：０００７８０）Ａ股股票，總體方案進展順利。集團表
示，近日國資委已原則上同意該總體方案。集團將以每股１１﹒４２元發行合共３﹒４２億股Ａ
股，總代價３９億元。倘是次交易完成後，集團將完成Ａ＋Ｈ上市，打通境內外融資渠道；同時
，預計將有更多可再生能源資產注入Ａ股，入助未來業務擴張。
　　走勢上，近期股價窄幅整固，目前處於各主要平均線之上，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，
ＭＡＣＤ牛差距擴大，短線走勢料有改善，可考慮１０﹒２元（港元﹒下同）以下吸納，反彈阻
１２﹒５元，不跌穿８﹒９元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會
持牌人士，並無持有上述股份）

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