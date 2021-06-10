《盤後部署》港股缺水難有方向，未確認突破前不宜進取

《經濟通通訊社１０日專訊》市場觀望今晚美國公布通脹數據，能否為聯儲局未來貨幣政策
提供線索，美股隔晚偏軟。港股高開４９點，甫開曾倒跌１點，之後Ａ股做好帶動下發力轉升，
曾反彈２１１點，見２８９５４點全日高位，但受制２９０００後回順。港股午後曾復升過百點
，之後倒跌並失守上午低位，曾跌１１６點，見２８６６４點失守２０天（約２８７４９點）及
５０天線（約２８７２６點），Ｕ盤嘜高，收市僅跌３黠，報２８７３８，主板成交增至１３４
０﹒３７億元。國企指數報１０７１６，升１１點或升０﹒１１％。恆生科技指數報７９６９，
跌２點或跌０﹒０４％。
即月期指新報２８６６０，跌５０點，低水７９點。即月國指期貨報１０６７６，跌８點，
低水４０點。即月科指期貨新報７９７６，跌９點，高水４點。
內地股市造好，滬綜指度收復三千六，報３６１０，升１９點或升０﹒５４％；深證成份指
數報１４８９３，升１７５點或升１﹒１９％。兩市全日成交１００２２億元人民幣，按日大增
１３﹒８％，是上周三（２日）以來再度破萬億關口。
＊全球最低企業稅率協議，中國恐成阻礙＊
七國集團（Ｇ７）財長上周支持將全球最低企業稅率定為至少１５％，不過外電引述知情人
士透露，中國將會是潛在阻礙。知情人士透露，中國希望將國內利潤切離或排除在外，此舉會削
弱最低１５％實際稅率的效果。最終的協議可能提供有限的讓步，以滿足中國要求，但不會達到
損害最低企業稅率規定的程度。由於中國高科技行業和研發投資擁有減稅待遇，意味實際稅率可
能低於１５％。北京希望保留該稅收優惠政策，認為這是其經濟發展的關鍵，特別是在先進技術
方面。
人民銀行副行長潘功勝表示，以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動
匯率制度，是適合中國國情的匯率制度安排，需要長期支持。今年以來人民幣對美元匯率雙向波
動，總體穩定，雙向波動將成常態。美元利率和匯率的波動，對包括人民幣在內的貨幣都有一定
影響，而中國經濟保持穩定恢復趨勢，促進人民幣匯率在合理水平上的基本穩定。
＊靜待美國通脹數據，港股續呆滯＊
雖然滬深兩市成交今日復破萬億，不過北水湧港情況仍難以重現，更經常出現淨流出現象，
昨日大市成交更縮至不足１２００億元。在成交不配合下，大市始終呆呆滯滯，未能突破，投資
者只能跟隨資金步伐，在不同板塊之間穿梭短炒，在大市未確認突破前，不宜進取。
另外，市場關注即將公布的美國ＣＰＩ數據，觀望通脹會否持續升溫觸發聯儲局收水，港股
近期缺乏炒作主題，投資者宜維持炒股唔炒市策略。（ｃａ）
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