【大國博弈】拜登簽署新行政命令，撤銷ＴｉｋＴｏｋ及微信禁令

《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統拜登周三（９日）簽署新行政命令，撤銷前總統特朗

普時代試圖禁止新用戶下載ＴｉｋＴｏｋ及騰訊（００７００）旗下微信的一系列行政命令，並

下令商務部審查這些或其他應用程式可能帶來的國家安全風險。

新行政命令撤銷特朗普上年８月發布針對ＷｅＣｈａｔ和ＴｉｋＴｏｋ的命令，以及今年１

月針對其他８款通訊和金融技術軟件應用程式的禁令。

不過行政令亦指示商務部監控ＴｉｋＴｏｋ等可能影響美國國家安全的軟件，並在１２０日

內提出建議，保護被外國對手公司獲取或訪問的美國數據，並強調收集美國民眾數據可能會讓外

國對手獲得這些信息。

行政令又指示商務部持續評估任何對美國關鍵基礎設施，或數碼經濟的安全性或韌性造成災

難性影響的不當風險交易。同時要求美國情報和國土安全機構在商務部進行審查時，在６０日內

向商務部提供對外國對手控制的美國數據相關脆弱性和威脅評估。

據知新行政令澄清美國用於評估有損個人敏感數據的標準，數據包括會被與中國等外國對手

有直接關係的人士獲得的個人身份和遺傳信息。

不過據白宮消息指，華府於２０１９年底啟動另一項針對ＴｉｋＴｏｋ的國家安全審查仍在

進行當中，因為白宮仍非常擔心ＴｉｋＴｏｋ用戶的數據風險。

ＷｅＣｈａｔ用戶聯盟（ＷｅＣｈａｔ Ｕｓｅｒｓ Ａｌｌｉａｎｃｅ）稱讚拜登新政府

撤銷錯誤的禁令，禁令導致美國數百萬人依賴的主要通訊平台關閉。

不過共和黨參議員霍利表示，撤銷禁令是一個重大錯誤，中國可獲取美國個人信息，中國企

業影響力亦令人擔憂。（ａｌ）

