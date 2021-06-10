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即市新聞

10/06/2021 08:25

【大國博弈】拜登簽署新行政命令，撤銷ＴｉｋＴｏｋ及微信禁令

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統拜登周三（９日）簽署新行政命令，撤銷前總統特朗
普時代試圖禁止新用戶下載ＴｉｋＴｏｋ及騰訊（００７００）旗下微信的一系列行政命令，並
下令商務部審查這些或其他應用程式可能帶來的國家安全風險。
　　新行政命令撤銷特朗普上年８月發布針對ＷｅＣｈａｔ和ＴｉｋＴｏｋ的命令，以及今年１
月針對其他８款通訊和金融技術軟件應用程式的禁令。
　　不過行政令亦指示商務部監控ＴｉｋＴｏｋ等可能影響美國國家安全的軟件，並在１２０日
內提出建議，保護被外國對手公司獲取或訪問的美國數據，並強調收集美國民眾數據可能會讓外
國對手獲得這些信息。
　　行政令又指示商務部持續評估任何對美國關鍵基礎設施，或數碼經濟的安全性或韌性造成災
難性影響的不當風險交易。同時要求美國情報和國土安全機構在商務部進行審查時，在６０日內
向商務部提供對外國對手控制的美國數據相關脆弱性和威脅評估。
　　據知新行政令澄清美國用於評估有損個人敏感數據的標準，數據包括會被與中國等外國對手
有直接關係的人士獲得的個人身份和遺傳信息。
　　不過據白宮消息指，華府於２０１９年底啟動另一項針對ＴｉｋＴｏｋ的國家安全審查仍在
進行當中，因為白宮仍非常擔心ＴｉｋＴｏｋ用戶的數據風險。
　　ＷｅＣｈａｔ用戶聯盟（ＷｅＣｈａｔ　Ｕｓｅｒｓ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）稱讚拜登新政府
撤銷錯誤的禁令，禁令導致美國數百萬人依賴的主要通訊平台關閉。
　　不過共和黨參議員霍利表示，撤銷禁令是一個重大錯誤，中國可獲取美國個人信息，中國企
業影響力亦令人擔憂。（ａｌ）

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