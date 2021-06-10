【大國博弈】傳美國貿易代表最快今日與台灣高級貿易官員舉行會談

《經濟通通訊社１０日專訊》據《華爾街日報》最新引述知情人士報道指，美國貿易代表戴

琦計劃最快今日與台灣高級貿易官員進行對話，雙方政府將採取行動重啟在前總統特朗普執政期

間暫停的貿易和投資磋商。

美國國務卿布林肯周一（７日）曾在眾議院外交事務委員會，就國務院年度預算要求舉行的

聽證會上暗示，可能重啟自奧巴馬政府執政以來陷入停滯的台灣貿易與投資框架協定談判，但沒

有顯示有意達成全面協定的意願。（ａｌ）

