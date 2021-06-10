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10/06/2021 08:48

【英國脫歐】北愛爾蘭爭議升級，歐盟以配額及關稅行動威脅英國

　　《經濟通通訊社１０日專訊》歐盟委員會副主席塞夫喬維奇周三（９日）與英國脫歐大臣弗
羅斯特舉行會談後警告，如果英國無法全面履行脫歐協議中北愛爾蘭相關的內容，歐盟可能會對
英國實施貿易關稅和配額，強調歐英關係正處於十字路口，歐盟的耐力已經所剩無幾。
　　目前為避免在愛爾蘭島上進行海關檢查，英國早前同意在愛爾蘭海設立一個貿易邊界，不過
英方及後表示，低估了此舉將對北愛爾蘭企業造成的破壞，並試圖推遲實施協議的部分內容，故
遭歐盟強烈反對。
　　塞夫喬維奇又指如果英國進一步單方面修改北愛爾蘭議定書，歐盟可能進行報復，在部分領
域暫停與英國的合作，強調歐盟希望能夠避免這些行動，讓偏差糾正，並關注讓雙方團結的議題

　　英國首相約翰遜則在電視上表明，任何解決方案都必須保護北愛爾蘭與英國，以及與愛爾蘭
共和國之間的貿易，而這是很容易實現的，強調英方想要確保有一個保證和平進程，同時保證英
國經濟和領土完整的解決方案。
　　據了解談判情況的英國高級官員消息指，英國不想啟動貿易戰，歐盟應該在報復前再深思熟
慮，而鑒於北愛爾蘭的歷史，歐盟的做法或有風險。（ａｌ）

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