  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/06/2021 12:51

《窩輪豪情－梁業豪》無大方向感

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、工業
與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中國聯通
（００７６２）、新地（０００１６）與比亞迪股份（０１２１１），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選農業銀行（０１２８８）、阿里健康（００２４１）與中國銀行（０３９８８）。
　　恆指期貨陰陽燭小時圖上，價位的走勢尚屬反覆偏穩，惟只於橫行區內上落，未見突破。５
個主要技術分析指標均屬利好，代表即市好友控制了大局。不過，於淡靜的市況中，特別是價位
無大方向感的時候，我們應對分析結果的可靠性打個折扣。陰陽燭日線圖上，價位依然險守於保
歷加通道中軸之上，反映出好友繼續努力將港股托於現水平。客觀而言，港股的上升動力已經較
前明顯減弱；若下周大市呈現明顯的跌勢，本欄不會感到詫異。當然，下周呈現升市的機會暫仍
較大。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS10/06/2021
【FOCUS】拜登赴歐洲地緣盛宴　撤抖音禁令實藏殺招
開市Good Morning10/06/2021
林家亨：舜宇出貨量數據遜色　瑞聲50元附近可吸納
財經熱話10/06/2021
【大國博弈】拜登簽署新行政命令　撤銷TikTok及微信禁令
中國故事09/06/2021
《神州經脈》CPI低預期PPI逾十二年高　滬綜指悶升成交大縮
中國故事09/06/2021
《京城近觀》三孩政策「出世」 誰願生孩子？
生財有道09/06/2021
【生財有道】連租約買入物業　按揭有乜要注意？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞完美集團GMB腸道菌群系列

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金