《窩輪豪情－梁業豪》無大方向感

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、工業

與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中國聯通

（００７６２）、新地（０００１６）與比亞迪股份（０１２１１），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選農業銀行（０１２８８）、阿里健康（００２４１）與中國銀行（０３９８８）。

恆指期貨陰陽燭小時圖上，價位的走勢尚屬反覆偏穩，惟只於橫行區內上落，未見突破。５

個主要技術分析指標均屬利好，代表即市好友控制了大局。不過，於淡靜的市況中，特別是價位

無大方向感的時候，我們應對分析結果的可靠性打個折扣。陰陽燭日線圖上，價位依然險守於保

歷加通道中軸之上，反映出好友繼續努力將港股托於現水平。客觀而言，港股的上升動力已經較

前明顯減弱；若下周大市呈現明顯的跌勢，本欄不會感到詫異。當然，下周呈現升市的機會暫仍

較大。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

