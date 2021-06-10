《談國論企－黎偉成》石油原材料漲幅明顯推出ＰＰＩ

《談國論企》國際原油價格續保持加速上行態勢，加上採掘類購進價亦明顯走高，使中國的

工業生產者出廠者價格ＰＰＩ所受壓力日甚，對通貨構成相當重大威脅。要是美歐等地接種疫苗

如預計的控制到疫情，生產和消費轉殷，相信會促包括中國在內的環球通張更快向上，惟中國堅

持以科技創新為最新主調的穩中有進經濟政策，可在一定程度抵銷能源、資源價格的惡性影響，

卻不宜稍一掉以輕心。



＊高技術高設備工業出廠價可控啟示佳＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，中國的工業生產者出廠價格在２０２１年５月份同

比增長９％，較４月份的６﹒８％升幅擴大２﹒２個百分點，連同３月份的４﹒４％、２月份的

１﹒７％、１月份的０﹒３％升幅看，乃受困於（甲）國際能源、資源價格反覆走高，使中國的

工業生產品購進價格面對日益強烈的壓力，特別是（Ｉ）燃料、動類生產品的購進價格，於

２０２１年５月份同比飆升２０﹒７％，比對上一個月大漲８﹒６個百分點之普，而４月份升

１２﹒１％相對於３月份的２﹒７％升幅多增凡９﹒４個百分點，更止止２月份及１月份分別下

跌１％與４﹒８％之勢，所產生的嚴重惡果為：（ｉ）石油和天然氣洗選業的出廠價格於是月份

同比飆升９９﹒１％，比４月份的８５﹒８％高１３﹒３個百分點，更遠高於３月份所升的

２３﹒３％；（ｉｉ）石油煤炭及其他燃料加工業出廠價格，同期亦急升３４﹒３％，較對上一

個月高１０﹒５個百分點，而４月份升２３﹒８％環比則大幅提高１２﹒４個百分點。

倫敦及紐約原油每桶價格到２０１２年６月８日已升越７０美元，估計未來一段時間會保持

反覆上升的態勢，因：美、英等僅就接種疫苗者眾而急匆匆的重啟社會、經濟，使金融市場人士

普估這對能源資源價壓力不淺，甚至使通貨有可能重新隨能源價格回升。現時的問題是，疫苗是

否如一般預期的令疫情降溫之態持續一段相對較長時間。

尤其是國際原油價格於２０２０年持續反覆回升，至今已有可觀的累計升幅，對以油氣為主

的各種各樣能源價格造成日益重大壓力，自是惡性變異。

正正因為能源價格走高，故中國居民消費價格ＣＰＩ中交通工具燃料分類指數，於２０２１

年５月份同比上升２１﹒３％，較４月份所升的１９﹒４％有進一步的提升，即使此之於ＣＰＩ

的影響所佔比重十分有限，亦不要掉之以輕心。

和（ＩＩ）黑色金屬材料生產品購進價格，於２０２１年５月份同比上升２６﹒８％，較對

上一個月提高６﹒６個百分點，４月份之２０﹒２％環比４﹒６個百分點，而（ｉｉｉ）黑色金

屬礦採選業的出廠價格，同比上升４８％，環比上升９﹒７個百分點，４月份同比和環比分別上

升３８﹒３％與１３﹒８個百分點。此亦是高增長項目。

（ＩＩＩ）有色金屬材料及電線生產品的購進價格是月份同比上升２８％環比增４﹒７個百

分點，（ｉｖ）有色金屬治煉及壓延加工上升８０﹒４％，但（ｖ）有色金屬礦採選業出廠價格

升幅為１６﹒７％，環比升１個百分點。是項的壓力，暫屬相對溫和。

需要留意者，為（乙）高技術、高設備的行業，所受能源、資源價升的影響不大，如：（１

）計算機、通信和其他電子設備業出廠價格於２０２１年５月份同比減少０﹒８％，（２）鐵路

、船舶、航空航天及其他交通服務價升０﹒４％，（３）汽車製造業回落０﹒７％，（４）電力

、熱力生產和供應業則跌０﹒５％，而（５）通用設備製造業稍升０﹒９％。中國經濟續可提質

成長。



＊民生用品價格穩定亦為良性因素＊



最重要者，當然為（丙）ＰＰＩ中的生活資料大項分類指數，於２０２１年５月份同比增長

０﹒５％，遠低於以能源資源為主的生產資料分類指數所升的１２％約１１﹒５個百分點，而所

升者有：食品分類指數升２﹒２％，環比高０﹒４個百分點；一般日用品升０﹒５％。下跌的為

：衣著分類指數同比回落０﹒６％，和耐用消費品分類指數下跌０﹒８％。

由是可見，國際能源、資源價格反覆上升，對中國的民生所造成的壓力，暫時相對有限。現

況尚可接受，惟須多加留意。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

