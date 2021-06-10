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10/06/2021 09:54

《異動股》比亞迪股份（１２１１）今日除淨，暫升逾２％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》比亞迪（０１２１１）派末期息０﹒１４８人幣，８月３１日
派送，今日除淨日現升２﹒４５％，報２０４﹒２元，盤中高見２０６﹒８元，創近三個月新高
，該股成交約１９９萬股，涉資４﹒０６億元。
　　Ａ股（深：００２５９４）現價２０８﹒１３元人民幣，升６﹒１３元人民幣，或升３﹒０
３％，成交２３﹒３３億元人民幣，涉及１１２６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價╱折讓＋２３﹒
６３％。
　　據報，比亞迪５月份銷量約４﹒６萬部，按年升４５﹒５％。新能源汽車銷量更為亮麗，錄
得按年升幅近１９０％，增至３﹒２８萬部。
　　中國乘聯會發布２０２１年５月份全國乘用車市場分析。５月份中國新能源乘用車批發銷量
達到１９﹒６萬部，環比４月增長６﹒７％，同比增長１７４﹒２％。乘用車市場零售達到１６
２﹒３萬部，新能源乘用車零售銷量達到１８﹒５萬部，市場滲透率１１﹒４％。新能源乘用車
零售銷量的前三位分別是：上汽通用五菱３３１７５部，比亞迪３１９０８部，特斯拉中國２１
９３６部，三間企業已經佔總銷售４７％。
　　現時，恆生指數報２８８３１，升８９點或升０﹒３１％，主板成交２２５﹒２７億元。國
企指數報１０７５０，升４５點或升０﹒４２％。恆生科技指數報８０１８，升４６點或升０﹒
５８％。
　　即月期指新報２８７７２，升６２點，低水６０點。即月國指期貨報１０７１６，升３２點
，低水３４點。即月科指期貨新報８０２２，升３７點，高水１８點。
　　上證綜合指數報３５９７，升５點或升０﹒１６％，成交９５７﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１４８０７，升８８點或升０﹒６０％，成交１２５９﹒０１億元人民幣。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪　（０１２１１）　　２０４﹒２０元　　　升２﹒４５％
　　吉利　　（００１７５）　　　２１﹒６５元　　　跌０﹒４６％
　　五菱　　（００３０５）　　　　２﹒０１元　　　升１﹒０１％
　　恆大汽車（００７０８）　　　３２﹒５０元　　　跌０﹒４６％
　　廣汽　　（０２２３８）　　　　６﹒９３元　　　跌０﹒２９％
　　長汽　　（０２３３３）　　　２３﹒４０元　　　跌０﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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