《異動股》比亞迪股份（１２１１）今日除淨，暫升逾２％

《經濟通通訊社１０日專訊》比亞迪（０１２１１）派末期息０﹒１４８人幣，８月３１日

派送，今日除淨日現升２﹒４５％，報２０４﹒２元，盤中高見２０６﹒８元，創近三個月新高

，該股成交約１９９萬股，涉資４﹒０６億元。

Ａ股（深：００２５９４）現價２０８﹒１３元人民幣，升６﹒１３元人民幣，或升３﹒０

３％，成交２３﹒３３億元人民幣，涉及１１２６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價╱折讓＋２３﹒

６３％。

據報，比亞迪５月份銷量約４﹒６萬部，按年升４５﹒５％。新能源汽車銷量更為亮麗，錄

得按年升幅近１９０％，增至３﹒２８萬部。

中國乘聯會發布２０２１年５月份全國乘用車市場分析。５月份中國新能源乘用車批發銷量

達到１９﹒６萬部，環比４月增長６﹒７％，同比增長１７４﹒２％。乘用車市場零售達到１６

２﹒３萬部，新能源乘用車零售銷量達到１８﹒５萬部，市場滲透率１１﹒４％。新能源乘用車

零售銷量的前三位分別是：上汽通用五菱３３１７５部，比亞迪３１９０８部，特斯拉中國２１

９３６部，三間企業已經佔總銷售４７％。

現時，恆生指數報２８８３１，升８９點或升０﹒３１％，主板成交２２５﹒２７億元。國

企指數報１０７５０，升４５點或升０﹒４２％。恆生科技指數報８０１８，升４６點或升０﹒

５８％。

即月期指新報２８７７２，升６２點，低水６０點。即月國指期貨報１０７１６，升３２點

，低水３４點。即月科指期貨新報８０２２，升３７點，高水１８點。

上證綜合指數報３５９７，升５點或升０﹒１６％，成交９５７﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１４８０７，升８８點或升０﹒６０％，成交１２５９﹒０１億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪 （０１２１１） ２０４﹒２０元 升２﹒４５％

吉利 （００１７５） ２１﹒６５元 跌０﹒４６％

五菱 （００３０５） ２﹒０１元 升１﹒０１％

恆大汽車（００７０８） ３２﹒５０元 跌０﹒４６％

廣汽 （０２２３８） ６﹒９３元 跌０﹒２９％

長汽 （０２３３３） ２３﹒４０元 跌０﹒６４％

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（ｐｌ）

