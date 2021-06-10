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即市新聞

10/06/2021 10:18

《中資異動》中遠海控炒高近１１％破頂，內媒報道貨櫃價格飛漲

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中遠海控（０１９１９）Ｈ股升１０﹒７％，報１９﹒０４元
，成交約６６１９萬股，涉資１２﹒１０億元，暫連升５日累升２３﹒４８％。Ａ股（滬：６０
１９１９）現價２４﹒７３元人民幣，升１﹒９８元人民幣，或升８﹒７％，成交５４﹒１０億
元人民幣，涉及２﹒２５億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５７﹒５５％。
　　東方海外（００３１６）升５﹒１７％，報１４０﹒３元；中外運（００５９８）升２﹒１
８％，報３﹒７５元；中遠海能（０１１３８）升２﹒８４％，報３﹒６２元。
　　據《央視》報道，海外多國疫情嚴峻，人手不足，港口集裝箱堆積如山；亞洲各大港口運輸
繁忙，卻時常受「缺箱」「少櫃」困擾，貨櫃價格飛漲，一些海運航線上漲近１０倍，仍然是「
一箱難求」。
　　現時，恆生指數報２８８５８，升１１６點或升０﹒４０％，主板成交３５０﹒８１億元。
國企指數報１０７７１，升６６點或升０﹒６２％。恆生科技指數報８０１７，升４４點或升０
﹒５６％。
　　即月期指新報２８８０３，升９３點，低水５６點。即月國指期貨報１０７３８，升５４點
，低水３３點。即月科指期貨新報８０２４，升３９點，高水６點。
　　上證綜合指數報３６０５，升１４點或升０﹒４％，成交１４８１﹒８２億元人民幣。深證
成份指數報１４８７１，升１５３點或升１﹒０４％，成交１９９１﹒０１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中遠海控（０１９１９）　　１９﹒０４元　　升１０﹒７０％
　　東方海外（００３１６）　１４０﹒３０元　　升　５﹒１７％
　　中外運　（００５９８）　　　３﹒７５元　　升　２﹒１８％
　　中遠海能（０１１３８）　　　３﹒６２元　　升　２﹒８４％
　　海豐　　（０１３０８）　　２８﹒９０元　　跌　１﹒２０％
　　太航　　（０２３４３）　　　３﹒１２元　　升１１﹒０３％
　　中遠海發（０２８６６）　　　１﹒５８元　　升　５﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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