《中資異動》中遠海控炒高近１１％破頂，內媒報道貨櫃價格飛漲

《經濟通通訊社１０日專訊》中遠海控（０１９１９）Ｈ股升１０﹒７％，報１９﹒０４元

，成交約６６１９萬股，涉資１２﹒１０億元，暫連升５日累升２３﹒４８％。Ａ股（滬：６０

１９１９）現價２４﹒７３元人民幣，升１﹒９８元人民幣，或升８﹒７％，成交５４﹒１０億

元人民幣，涉及２﹒２５億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５７﹒５５％。

東方海外（００３１６）升５﹒１７％，報１４０﹒３元；中外運（００５９８）升２﹒１

８％，報３﹒７５元；中遠海能（０１１３８）升２﹒８４％，報３﹒６２元。

據《央視》報道，海外多國疫情嚴峻，人手不足，港口集裝箱堆積如山；亞洲各大港口運輸

繁忙，卻時常受「缺箱」「少櫃」困擾，貨櫃價格飛漲，一些海運航線上漲近１０倍，仍然是「

一箱難求」。

現時，恆生指數報２８８５８，升１１６點或升０﹒４０％，主板成交３５０﹒８１億元。

國企指數報１０７７１，升６６點或升０﹒６２％。恆生科技指數報８０１７，升４４點或升０

﹒５６％。

即月期指新報２８８０３，升９３點，低水５６點。即月國指期貨報１０７３８，升５４點

，低水３３點。即月科指期貨新報８０２４，升３９點，高水６點。

上證綜合指數報３６０５，升１４點或升０﹒４％，成交１４８１﹒８２億元人民幣。深證

成份指數報１４８７１，升１５３點或升１﹒０４％，成交１９９１﹒０１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中遠海控（０１９１９） １９﹒０４元 升１０﹒７０％

東方海外（００３１６） １４０﹒３０元 升 ５﹒１７％

中外運 （００５９８） ３﹒７５元 升 ２﹒１８％

中遠海能（０１１３８） ３﹒６２元 升 ２﹒８４％

海豐 （０１３０８） ２８﹒９０元 跌 １﹒２０％

太航 （０２３４３） ３﹒１２元 升１１﹒０３％

中遠海發（０２８６６） １﹒５８元 升 ５﹒３３％

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（ｎｓ）

