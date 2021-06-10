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即市新聞

10/06/2021 09:13

【大國博弈】中美商務部長通話，同意推動務實合作、妥善處理分歧

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國商務部部長王文濤今日應約與美國商
務部長雷蒙多通話，就中美商務領域內有關問題和彼此關切坦誠、務實地交換了意見。
　　中國商務部在官網公布，雙方表示，中美商務領域對話交流十分重要，同意推動貿易投資務
實合作健康發展，妥善處理分歧。雙方同意繼續保持工作溝通。
　　中美貿易博弈持續，美國參議院周二（８日）以６８票贊成、３２票反對通過《創新與競爭
法案》（ＵＳＩＣＡ），將投入近２５００億美元支持製造業和科技業，應對中國的經濟和戰略
挑戰，其中５２０億美元緊急支出用於幫助國內半導體製造商擴大生產，美國總統拜登敦促眾議
院盡快通過有關法案。中國外交部發言人汪文斌批評，美國把中國當作「假想敵」，中方堅決反
對。
　　不過，拜登周三（９日）簽署新行政命令，撤銷前總統特朗普時代試圖禁止新用戶下載
ＴｉｋＴｏｋ及騰訊（００７００）旗下微信的一系列行政命令，並下令商務部審查這些或其他
應用程式可能帶來的國家安全風險。商務部在諮詢聯邦政府其他部門後，可以就保障個人資料作
出建議，有需要時亦會提出下一步的行政和法律行動建議。

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