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10/06/2021 09:52

【陸家嘴論壇】人行易綱、銀保監中證監主席出席論壇開幕式並發言

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》第十三屆陸家嘴論壇將於今明兩日在滬舉
行，論壇以「聚焦全球大變局下的中國金融改革與開放」為主題，聚焦金融改革開放、碳中和、
人民幣國際化、數字經濟轉型等熱點話題。
　　從最新公布的日程安排來看，上海市政府領導、人行行長易綱、銀保監主席郭樹清、中證監
主席易會滿、國家外匯管理局局長潘功勝將在開幕式上發言。

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