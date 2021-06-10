【陸家嘴論壇】人行易綱、銀保監中證監主席出席論壇開幕式並發言

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》第十三屆陸家嘴論壇將於今明兩日在滬舉
行，論壇以「聚焦全球大變局下的中國金融改革與開放」為主題，聚焦金融改革開放、碳中和、
人民幣國際化、數字經濟轉型等熱點話題。
從最新公布的日程安排來看，上海市政府領導、人行行長易綱、銀保監主席郭樹清、中證監
主席易會滿、國家外匯管理局局長潘功勝將在開幕式上發言。
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動
|開市Good Morning10/06/2021
林家亨：舜宇出貨量數據遜色 瑞聲50元附近可吸納
|財經熱話10/06/2021
【大國博弈】拜登簽署新行政命令 撤銷TikTok及微信禁令
|中國故事09/06/2021
《神州經脈》CPI低預期PPI逾十二年高 滬綜指悶升成交大縮
|中國故事09/06/2021
《京城近觀》三孩政策「出世」 誰願生孩子？
|生財有道09/06/2021
【生財有道】連租約買入物業 按揭有乜要注意？
|FOCUS09/06/2021
【FOCUS】PPI直逼雷曼爆煲前 剪刀差擴暫無虞央媽收緊
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰