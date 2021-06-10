《午市前瞻》港股成交額日縮反映向上動力不足，２９５００阻力大

《經濟通通訊社日專訊》《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股三大指數低收，亞洲股市走

市不一，而港股表現高開高走，今早恆指高開４９點後迅即飆升，受美團（０３６９０）及小米

（０１８１０）帶動下，加上比亞迪（０１２１１）除淨後股再飆逾７％，恆指一度升最多２１

１點至２８９５４點，可惜二萬九關口沽壓力仍然強勁，中午收市前港股升幅收窄至百點之內，

最終恆指半日收報２８８２８，升８６點或升０﹒３０％，主板成交６９９﹒２１億元。國企指

數報１０７３７，升３２點或升０﹒３１％。恆生科技指數報７９６８，跌３點或跌０﹒０４％

。

內地股市走勢向好，上證綜合指數報３６２０，升２９點或升０﹒８２％，成交２５９２﹒

０９億元人民幣。深證成份指數報１４９０９，升１９１點或升１﹒３０％，成交３４０３﹒４

６億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒１４％，報４７﹒８５元，以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅２﹒１５％。港交所（００３８８）升０﹒７７％，報４７０元；建行（００９

３９）升０﹒１６％，報６﹒２６元；中移動（００９４１）跌０﹒２％，報４８﹒８元；友邦

（０１２９９）升０﹒２６％，報９６﹒６元。



＊葉尚志：航運股、手機設備股持貨者可先止賺＊



港股連跌６日後反彈。第一上海證劵首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，港股本身

市底弱，今日跟隨Ａ股兩市向上，但成交額不高反映向上動力不足，短線支持位２８３００點至

２８６００點，２９５００點的阻力相當大。

美國總統拜登簽署新行政命令，撤銷前總統特朗普時代試圖禁止新用戶下載ＴｉｋＴｏｋ及

騰訊（００７００）旗下微信的一系列行政命令。他認為消息未足以令市場相信是放生相關企業

，而是美國政府調整策略，改變以往只針對個別企業的做法，為其博奕行動的一部份。

葉尚志表示，恆指在２９５００點見明顯阻力，但現時部份中細價股延續了升勢，他認為航

運股、手機設備股投資者可先止賺。至於本地地產股受惠住宅成交暢旺，股價料穩定，但升勢將

放緩。（ｎｓ）

