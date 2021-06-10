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即市新聞

10/06/2021 16:42

《美元走勢－羅明立》美國ＣＰＩ料續攀升，應可限制美元下跌

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒６３　　　１０９﹒４５　　　１０９﹒５０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１８１　　　１﹒２１６２　　　１﹒２１６７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１２５　　　１﹒４１０１　　　１﹒４１０４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９６４　　　０﹒８９５４　　　０﹒８９６３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６０８　　　７﹒７５８９　　　７﹒７５９４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周三（９日），美國１０年期國債收益率跌至１﹒５％之下，是一個月來首次
，市場似乎接受聯儲局認為通脹上升是暫時性的說法，相信局方短期未有收水打算。美匯指數先
跌後回穩，繼續在９０水平附近窄幅波動。今晚美國將公布最新的消費物價指數，預期會繼續攀
升，應可限制美元的下跌。
　　加拿大央行昨日議息後宣布維持利率於０﹒２５％，買債規模亦保持不變，央行表示當地經
濟仍存在相當大的產能過剩，經濟復甦仍需要寬鬆的貨幣政策支持。央行估計隨著疫苗接種更廣
泛及疫情限制令取消，加拿大經濟於夏季有望在消費者支出帶動下強勁反彈，反映央行對經濟前
景保持樂觀。由於央行無暗示加快推動減少買債，加元變動不大，１﹒２０為重要美元支持，暫
時或於１﹒２０╱１﹒２２間波動。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒２１７５　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２２０
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒４１５５　　　１﹒４０３０　　　１﹒４２０５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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