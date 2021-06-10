《美元走勢－羅明立》美國ＣＰＩ料續攀升，應可限制美元下跌

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒６３ １０９﹒４５ １０９﹒５０

歐元╱美元 １﹒２１８１ １﹒２１６２ １﹒２１６７

英鎊╱美元 １﹒４１２５ １﹒４１０１ １﹒４１０４

美元╱瑞郎 ０﹒８９６４ ０﹒８９５４ ０﹒８９６３

美元╱港元 ７﹒７６０８ ７﹒７５８９ ７﹒７５９４

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《美元走勢》周三（９日），美國１０年期國債收益率跌至１﹒５％之下，是一個月來首次

，市場似乎接受聯儲局認為通脹上升是暫時性的說法，相信局方短期未有收水打算。美匯指數先

跌後回穩，繼續在９０水平附近窄幅波動。今晚美國將公布最新的消費物價指數，預期會繼續攀

升，應可限制美元的下跌。

加拿大央行昨日議息後宣布維持利率於０﹒２５％，買債規模亦保持不變，央行表示當地經

濟仍存在相當大的產能過剩，經濟復甦仍需要寬鬆的貨幣政策支持。央行估計隨著疫苗接種更廣

泛及疫情限制令取消，加拿大經濟於夏季有望在消費者支出帶動下強勁反彈，反映央行對經濟前

景保持樂觀。由於央行無暗示加快推動減少買債，加元變動不大，１﹒２０為重要美元支持，暫

時或於１﹒２０╱１﹒２２間波動。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒２１７５ １﹒２０５０ １﹒２２２０

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒４１５５ １﹒４０３０ １﹒４２０５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

