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10/06/2021 17:13

《本港樓市》新地天水圍濕地公園路１號新盤首期涉１２２４伙

　　《經濟通通訊社１０日專訊》新地（０００１６）旗下天水圍濕地公園路１號的住宅發展項
目第一期正式命名為「Ｗｅｔｌａｎｄ　Ｓｅａｓｏｎｓ　Ｂａｙ」。
　　新地副董事總經理雷霆表示，項目將分三期發展，並採用階梯式及低密度發展，涉及６座９
至１０層高的住宅大樓，及１０幢６層高的別墅，合共提供１９９８個單位。
　　新地代理總經理胡致遠透露，首期將提供１２２４伙單位，戶型涵蓋開放式至四房一套連工
作間，當中７０％為２房以下單位，３０％為３房以上間隔；另設有接近３萬平方呎的商舖樓面

　　雷霆指，項目正準備示範單位及售樓書，預期今月內取得售樓紙，隨即會推出市場銷售。而
今年以來一、二手市場交投活躍，成交量均按年升約一倍；隨著疫情受控，經濟逐步復甦，相信
下半年有機會通關，將可進一步增強市民置業信心。
　　他又透露，Ｗｅｔｌａｎｄ　Ｓｅａｓｏｎｓ　Ｐａｒｋ共提供約１７２７伙，目前已賣出
９５％的單位，並預告下半年將推出更多樓盤，包括元朗站上蓋Ｔｈｅ　ＹＯＨＯ　Ｈｕｂ及北
角海璇第兩期項目，另外，ＰＡＲＫ　ＹＯＨＯ第８座與何文田ＰＲＩＮＣＥ　ＣＥＮＴＲＡＬ
亦料會以現樓方式推售。（ｙｗ）

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