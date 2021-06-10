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即市新聞

10/06/2021 17:57

邱達昌：有線進入「打和」階段，料轉播東京奧運投資三千至四千萬

　　《經濟通通訊社１０日專訊》有線寬頻（０１０９７）主席邱達昌於股東會後表示，東京奧
運轉播方面，初步估計需投資３０００至４０００萬元，而有線寬頻的優勢在於擁有多渠道播放
，如多條收費免費頻道及港鐵車廂頻道等。他續指，此前日本當局稱奧運勢在必行後，開始有廣
告客戶下訂單，生意亦有強勁上升。
　　早前新聞部「大換血」，裁員８０－９０人，他表示，現時已聘請回８０人。被問及「有線
中國組」的報道質素水準下降，邱達昌則認為，中國組的表現在某一方面有進步，不過不同觀眾
有不同口味，認真以前的中國組有「某方面的主觀」，相信對新聞業亦不公道。
　　他又指，收費電視如ＮｏｗＴＶ及有線的表現都有略為下跌，主要由於現時影視娛樂已進入
新的時代，Ｎｅｔｆｌｉｘ及Ｄｉｓｎｅｙ＋等等的串流平台，無可厚非會搶走部分有線收費電
視的客戶，不過新聞台就未見有太大影響。
　　集團現金流方面，他指出，早前發可換股債券後現金流有約３億元，而集團的ＥＢＩＴＤＡ
正不斷改善，開始進入「打和」階段。他續指，香港開電視正主打成熟年紀觀眾市場，專注做更
多健康及旅遊節目。
　　至於本港免費電視台的競爭，他指出，現時香港開電視的覆蓋率只有約７５％，很高興政府
批准其使用頻譜，將可全面覆蓋，相信收視率應該會更上一層樓。
　　有線早前與卓悅（００６５３）在電子商務及廣告領域建立商業合作關係，並成為策略夥伴
，他指出，主要是由於卓悅的ＫＯＬ做得很成功，公司亦想在這方面有靈活發展，未來將逐步去
發展其電商業務。（ｃｗ）

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