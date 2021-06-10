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即市新聞

10/06/2021 19:30

《再戰明天》七國集團峰會正式展開，美國公布消費者信心指數

　　《經濟通通訊社１０日專訊》第４６屆七國集團（Ｇ７）峰會在英國正式展開，美國公布消
費者信心指數，料為明日市場焦點。

＊七國集團峰會正式展開＊

　　在重要經濟活動上，明日七國集團峰會正式展開，直至周日（１３日）結束，美國總統拜登
訪問英國出席峰會，將會晤英女王伊利沙伯二世。
　　本港時間明日１：００ａｍ，加拿大央行副總裁連恩發表演說。４：３０ｐｍ，英國財政大
臣辛偉誠、央行總裁貝利和其他高官參加國際清算銀行（ＢＩＳ）有關金融服務創新的活動。
　　５：００ｐｍ，歐盟執委會副主席東布洛夫斯基在歐美峰會前夕，談論歐盟貿易政策及其對
經濟復甦的貢獻。６：３０ｐｍ，俄羅斯央行舉行貨幣政策會議，利率決議宣布後央行總裁納比
烏里娜舉行記者會。
　　８：００ｐｍ，德國財長兼德國社會民主黨（ＳＰＤ）總理候選人肖爾茨在出席線上商業活
動發表講話。

＊美公布消費者信心指數＊

　　在數據方面，明日２：００ｐｍ，英國公布４月服務業指數，月率料由１﹒９％升至
２﹒８％，期內工業生產月率料由１﹒８％降至１﹒２％，年率料由３﹒６％升至３０﹒５％。
　　２：００ｐｍ，德國公布５月批發物價。１０：００ｐｍ，美國公布６月密歇根大學消費者
信心指數，料由８２﹒９升至８４﹒２。
　　在本港，明日公布業績的公司有：嘉濤（０２１８９）、量子思維（０８０５０）、環康
（０８１６９）、全民（０８１７０）、衍匯亞洲（０８２１０）、阿爾法（００９４８）。（
ａｌ）

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