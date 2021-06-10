《再戰明天》七國集團峰會正式展開，美國公布消費者信心指數

《經濟通通訊社１０日專訊》第４６屆七國集團（Ｇ７）峰會在英國正式展開，美國公布消

費者信心指數，料為明日市場焦點。



＊七國集團峰會正式展開＊



在重要經濟活動上，明日七國集團峰會正式展開，直至周日（１３日）結束，美國總統拜登

訪問英國出席峰會，將會晤英女王伊利沙伯二世。

本港時間明日１：００ａｍ，加拿大央行副總裁連恩發表演說。４：３０ｐｍ，英國財政大

臣辛偉誠、央行總裁貝利和其他高官參加國際清算銀行（ＢＩＳ）有關金融服務創新的活動。

５：００ｐｍ，歐盟執委會副主席東布洛夫斯基在歐美峰會前夕，談論歐盟貿易政策及其對

經濟復甦的貢獻。６：３０ｐｍ，俄羅斯央行舉行貨幣政策會議，利率決議宣布後央行總裁納比

烏里娜舉行記者會。

８：００ｐｍ，德國財長兼德國社會民主黨（ＳＰＤ）總理候選人肖爾茨在出席線上商業活

動發表講話。



＊美公布消費者信心指數＊



在數據方面，明日２：００ｐｍ，英國公布４月服務業指數，月率料由１﹒９％升至

２﹒８％，期內工業生產月率料由１﹒８％降至１﹒２％，年率料由３﹒６％升至３０﹒５％。

２：００ｐｍ，德國公布５月批發物價。１０：００ｐｍ，美國公布６月密歇根大學消費者

信心指數，料由８２﹒９升至８４﹒２。

在本港，明日公布業績的公司有：嘉濤（０２１８９）、量子思維（０８０５０）、環康

（０８１６９）、全民（０８１７０）、衍匯亞洲（０８２１０）、阿爾法（００９４８）。（

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