傳贛鋒鋰業擬折讓５至７％配售Ｈ股，集資最多４８﹒６４億

《經濟通通訊社１０日專訊》外電引述銷售文件指，贛鋒鋰業（０１７７２）計劃配售

４８００萬股Ｈ股，每股配售價為９９﹒２元至１０１﹒３５元，較今日收市價１０６﹒７元折

讓５％至７％，預期集資最多４８﹒６４億元，所得款項將用於產能擴張建設、潛在投資，以及

營運資金和一般企業用途。美國銀行、花旗、中信里昂證券和瑞銀為交易的安排行。（ｙｗ）

