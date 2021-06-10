據報指長實擬出售倫敦甲級辦公室大樓，意向價逾１０億英鎊

《經濟通通訊社１０日專訊》外電引述消息報道，長實（０１１１３）正考慮出售倫敦甲級

辦公室大樓５ Ｂｒｏａｄｇａｔｅ，目前已與少數潛在買家進行初步討論，惟仍未達成任何協

議。

據報指，長實於２０１８年以１０億英鎊購入５ Ｂｒｏａｄｇａｔｅ，目前是瑞銀位於倫

敦的總部，而長實意向售價為逾１０億英鎊。長實發言人未有回應有關消息。（ｙｗ）

