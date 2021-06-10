《真知灼見－溫灼培》從經濟原理解釋市場變化

《真知灼見》美國為免在經濟被中國趕上，拜登上台後接連推出多個刺激經濟方案。上月更
定下未來財年將推出一個高達６萬億美元的開支金額。今天想與大家研究兩個問題：首先，究竟
美國政府可否透過不斷發債推行無限量刺激經濟方案？其次，聯儲局不斷推量寬又會否有限制？
＊發債前提必須找到買家＊
按理，美國政府發出的債如缺乏買家，聯儲局是可以加大量寬作全數吸納。但當這情況真的
出現，投資者肯定會看在眼裡，會對持有美債失信心。雖說美國政府發的是美元債，美元的印鈔
機又在聯儲局手上，美國政府是絕對沒可能償還不了美元債。但是，倘若因為美債缺乏真正買家
（只有聯儲局），使市場對美債及對美元一旦出現信心危機，美債及美元隨時可能會大舉被拋。
所以拜登政府在發天文數字的國債前，是不能沒得到其他外國中央銀行或大型私人機構的支持。
過去這個美債的大買家是中國及日本；但今天中國未必願意再大舉買美債，日本也沒經濟能力。
這解釋了為何拜登最近嘗試改以加稅作為支付基建方案（但又遭共和黨反對），及期望靠推全球
最低１５％企業稅以作資金籌集。
幾可肯定，靠加稅來作融資以支付基建方案，換來的金額肯定不及無限印鈔多；這解釋了為
何最近傳言指拜登的基建方案已被削至約１萬億的原因（最初提出時是２﹒３萬億）。正因基建
方案金額大幅被削，料對未來美國經濟以至通脹帶來的刺激將大不如前，這解釋了近期美１０年
債息回落的原因。
＊聯儲局推量寬有否限制？＊
２００８年金融海嘯，聯儲局推出４萬億美元量寬金額。當年的金額尚未回收，今次因疫情
關係又推出達５萬億美元量寬資金。很多人問，聯儲局為何如此大量印鈔也不會對美元構成壓力
？最重要是，過去聯儲局印鈔，其他主要央行也跟隨，去年也不例外。當大家一起印，便中和了
對美元的下跌壓力。
但最近出現了一個情況，新興市場如巴西、土耳其及俄羅斯已相繼開展其加息周期；而美國
的好盟友加拿大及英國也已相繼削買債規模，挪威及新西蘭則分別定下今年底及明年的加息時間
表。現時的重點要看歐央行；如歐央行一旦收緊，這樣整個平衡將會被打破，剩下只有聯儲局在
寬鬆，其他央行在收緊，屆時可預期美元將會出現較顯著跌。為保美元領導地位不致使市場對美
元失信心，假如歐央行收緊，或許到今年底聯儲局也有可能需要減買債規模。建議大家要有心理
準備，倘這情況出現或不利於美股。至於聯儲局是否需要今年底前收緊貨幣政策，重點還看歐央
行的貨幣政策取向。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
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