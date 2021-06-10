  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/06/2021 09:02

南向債券通傳今推出

　　《經濟通通訊社１０日專訊》內地《第一財經日報》昨日引述多位牽頭債券通「南向通」專
案的銀行人士消息稱，「南向通」或將於近日宣布啟動；另有消息指出，最快會在今天開幕的「
第十三屆陸家嘴論壇」上宣布開通，初期只准購買投資級別債券。
　　報道又指，目前「南向通」第一批名單約有幾十家合格交易對手，包括銀行和非銀機構。機
構人士認為，「南向通」的啟動也有助於緩衝人民幣快速升值的壓力。（ｈｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/06/2021
【大國博弈】拜登簽署新行政命令　撤銷TikTok及微信禁令
中國故事09/06/2021
《神州經脈》CPI低預期PPI逾十二年高　滬綜指悶升成交大縮
中國故事09/06/2021
《京城近觀》三孩政策「出世」 誰願生孩子？
生財有道09/06/2021
【生財有道】連租約買入物業　按揭有乜要注意？
FOCUS09/06/2021
【FOCUS】PPI直逼雷曼爆煲前　剪刀差擴暫無虞央媽收緊
開市Good Morning09/06/2021
曾永堅：比亞迪坐艇宜繼續守
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞完美集團GMB腸道菌群系列

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金