《經濟通通訊社１０日專訊》內地《第一財經日報》昨日引述多位牽頭債券通「南向通」專
案的銀行人士消息稱，「南向通」或將於近日宣布啟動；另有消息指出，最快會在今天開幕的「
第十三屆陸家嘴論壇」上宣布開通，初期只准購買投資級別債券。
報道又指，目前「南向通」第一批名單約有幾十家合格交易對手，包括銀行和非銀機構。機
構人士認為，「南向通」的啟動也有助於緩衝人民幣快速升值的壓力。（ｈｌ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動
|財經熱話10/06/2021
【大國博弈】拜登簽署新行政命令 撤銷TikTok及微信禁令
|中國故事09/06/2021
《神州經脈》CPI低預期PPI逾十二年高 滬綜指悶升成交大縮
|中國故事09/06/2021
《京城近觀》三孩政策「出世」 誰願生孩子？
|生財有道09/06/2021
【生財有道】連租約買入物業 按揭有乜要注意？
|FOCUS09/06/2021
【FOCUS】PPI直逼雷曼爆煲前 剪刀差擴暫無虞央媽收緊
|開市Good Morning09/06/2021
曾永堅：比亞迪坐艇宜繼續守
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰