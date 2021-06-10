《經濟通通訊社１０日專訊》內地《第一財經日報》昨日引述多位牽頭債券通「南向通」專

案的銀行人士消息稱，「南向通」或將於近日宣布啟動；另有消息指出，最快會在今天開幕的「

第十三屆陸家嘴論壇」上宣布開通，初期只准購買投資級別債券。

報道又指，目前「南向通」第一批名單約有幾十家合格交易對手，包括銀行和非銀機構。機

構人士認為，「南向通」的啟動也有助於緩衝人民幣快速升值的壓力。（ｈｌ）

