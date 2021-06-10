匯控、友邦下挫，港股高開低走軟３點收報２８７３８

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股三大指數低收。港股連跌６日後反彈，開升４９點報

２８７９２點，美團（０３６９０）及小米（０１８１０）反彈，比亞迪股份（０１２１１）憧

憬為蘋果Ａｐｐｌｅ Ｃａｒ供應電池，車股造好；美國總統拜登撤銷微信禁令，騰訊（００７

００）仍然偏軟，恆指最多升過２１１點見２８９５４點，午後匯控（００００５）友邦（０１

２９９）走低，恆指低收跌３點或０﹒０１％，報２８７３８點，主板成交１３４０﹒３７億元

，升１５﹒１７％。國指報１０７１６點，升１１點或０﹒１１％。科指報７９６９點，跌２點

或０﹒０４％。

友邦跌０﹒７８％，報９５﹒６元；匯控軟１﹒５５％，報４７﹒６５元；美團（０３６９

０）升１﹒６４％，報２９８元；阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒１９％，報２０７﹒６元。

上證綜指報３６１０點，升１９點或０﹒５４％；深證成指報１４８９３點，升１７５點或

１﹒１９％，總成交１００２２﹒６３億元人民幣，升１３﹒７６％。



＊憧憬為Ａｐｐｌｅ ｃａｒ供貨，比亞迪股份抽高逾６％＊



拜登周三簽署新行政命令，撤銷特朗普時代試圖禁止新用戶下載ＴｉｋＴｏｋ及騰訊旗下微

信的一系列行政命令，不過行政令亦指示商務部監控ＴｉｋＴｏｋ等可能影響美國國家安全的軟

件，並在１２０日內提出建議，保護被外國對手公司獲取或訪問的美國數據。騰訊跌０﹒４１％

，報６００﹒５元。Ａ股字節跳動概念股急漲，快手（０１０２４）亦升０﹒５９％，報２０４

﹒６元。嗶哩嗶哩（０９６２６）跌１％，報８４０元。

《路透》早前報道指，蘋果公司正與寧德時代及比亞迪股份初步洽商，討論旗下電動車項目

的電池供應事宜，比亞迪股份走高６﹒３６％，報２１２元，為本日表現最佳藍籌。其他車股亦

造好，吉利（００１７５）升１﹒１５％，報２２元；北汽（０１９５８）升１﹒６９％，報３

﹒０１元；廣汽（０２２３８）升１﹒０１％，報７﹒０２元。內媒報道，小米主席雷軍曾到訪

位於河北保定的長汽（０２３３３）研發中心，外界猜測應與造車有直接關係，長汽跌０﹒４２

％，報２３﹒４５元；小米升０﹒９％，報２８﹒１５元。



＊中國港口一箱難求，航運股急飆＊



內媒報道，中國國內港口集裝箱堆積如山；亞洲各大港口運輸繁忙，卻時常受缺箱、少櫃困

擾，貨櫃價格飛漲，一些海運航線上漲近１０倍，仍然是一箱難求。航運股急漲，中遠海控（０

１９１９）漲１１﹒６３％，報１９﹒２元；耐世特（０１３１６）升９﹒３％，報１１﹒９元

；中外運（００５９８）升１﹒３６％，報３﹒７２元；中遠海能（０１１３８）升５﹒１１％

，報３﹒７元；太航（０２３４３）走高９﹒２５％，報３﹒０７元。

立法會否決工聯會黃國健提出，要求政府全方位增加土地供應的無約束力議員議案。本地地

產股造好，恆地（０００１２）升０﹒３９％，報３８﹒５５元；新地（０００１６）升０﹒７

４％，報１２３﹒１元；新世界（０００１７）升０﹒７２％，報４２﹒２元；信置（０００８

３）跌２﹒５２％，報１２﹒３８元；長實（０１１１３）升１﹒９４％，報５２﹒６元。（ｎ

ｓ）

