《鍾之日記》中美博弈稍緩，奈何恒指續跌

《鍾之日記》６月１０日，香港天氣：晴陰不定。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美貿易博弈「一啖砂糖一啖屎」，在美國參議院周８日通過《創新與競爭法案》，投入近

２５００億美元支持製造業和科技業，應對中國的經濟和戰略挑戰，中方堅決反對，批評美國把

中國當作「假想敵」之際，美國總統拜登９日簽署新行政命令，撤銷前總統試圖禁止新用戶下載

ＴｉｋＴｏｋ及騰訊（００７００）旗下微信的一系列行政命令。到今日早上，中國商務部部長

王文濤更應約與美國商務部長雷蒙多通話，雙方同意推動貿易投資務實合作健康發展，妥善處理

分歧，繼續保持工作溝通。

香江魚缸今早一度反彈逾２００點，但後續無力，恆指收市競價時段（Ｕ盤）跌幅收窄，收

市跌微３點或０﹒０１％，報２８７３８點，主板成交１３４０﹒３７億元，升１５﹒１７％。

撤銷微信禁令，騰訊仍然偏軟，收跌０﹒４％。



＊陸家嘴論壇監管高層傾巢而出，Ａ場收復三千六助慶＊



第十三屆陸家嘴論壇今明兩日在滬舉行，一行兩會高層出席開幕式並演講。人行行長易綱表

示，當前利率水平適宜，應堅持實施正常貨幣政策；人行副行長潘功勝則指，將擴大中國居民境

外資產配置空間，通過滬港通、深港通、債券通等金融市場基礎設施互聯互通，擴大ＱＤＩＩ規

模，在開放地區推出「跨境理財通」業務試點。

中證監主席易會滿表示，Ａ股ＩＰＯ發行既沒有收緊也沒有放鬆，對企業選擇上市地持開放

態度，企業赴境外上市的前提是符合境內相關法律法規和監管要求。

銀保監主席郭樹清表示，現階段最突出的一項任務就是進一步加大直接融資比重，他又指為

受疫情影響的中小微企業貸款本息實施延期，預計將有一定比例最終劣變為不良，因此必須督促

銀行加大撥備計提力度，確保更快更多地處置不良資產。

滬深股市低開倒升，滬綜指收升０﹒５４％，報３６１０﹒８６點，時隔一日後再度收復三

千六，創業板指更飆２﹒４％。交投被激活，兩市成交１００２２億元人民幣，增１３﹒８％，

是上周三（２日）以來再度破萬億關口。



＊比亞迪氣勢如虹，除淨日飆６％＊



電池為電動車的靈魂人物，是最關鍵的動力，《路透》早前報道指，蘋果正與寧德時代

（深：３００７５０）及比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）進行初步洽商，以討論旗

下電動車項目的電池供應事宜。市場憧憬比亞迪可成蘋果Ａｐｐｌｅ Ｃａｒ電池供應商，比亞

迪今日再度開跑，全日漲６﹒４％，盤中曾高見２１７元創３個月新高，為今日表現最佳藍籌，

亦是全日資金淨流入冠軍。今日亦是比亞迪的除淨日。

另外，曾有傳聞與比亞迪合作造車的小米（０１８１０）再有行動，據內媒報道，小米董事

長雷軍曾秘密到訪位於河北保定的長城汽車（０２３３３）研發中心。此舉惹來外界猜測，雷軍

此次到訪，應與小米汽車製造有直接關係。小米及長城汽車方面均未對外公布此次雷軍造訪的目

的。

小米集團全日彈０﹒９％，報２８﹒１５元。長城汽車曾漲逾３％，惟消息過熱後，倒跌０

﹒４％收報２３﹒４５元。



＊恆債憂慮重燃，恆大價跌３％＊



中國恆大（０３３３３）再度爆發流動性憂慮，集團承認旗下個別項目公司極少量商票未及

時兌付，更傳出有債權銀行遭監管機構要求對恆大進行壓力測試，令外界重新關注這個「大到不

能倒」的房企巨頭所帶來的債務風暴。

內地信貸評級公司中誠信國際將恆大旗下恆大地產及其多筆公司債列入信用評級觀察名單，

不過維持主體及債項信用等級為ＡＡＡ。中誠信國際表示，將持續關注恆大集團及恆大地產降負

債戰略的實施進度與效果，以及此次商票逾期兌付可能對公司經營及償債造成的負面影響等問題

，並及時評估上述事項對公司信用狀況的影響。

恆大早前曾發聲明，指集團成立２５年來從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況，強

調生產經營一切正常，現金流穩健。

中國恆大全日價跌２﹒８％，報１１﹒２２元；旗下恆大汽車（００７０８）更瀉

５﹒４％，恆大物業（０６６６６）則獲野村重申買入，全日跌１﹒６％。



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