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即市新聞

10/06/2021 09:05

《投資心得－潘鐵珊》滔搏零售網遍全國，運動鞋服消費升級利發展

　　《投資心得》滔搏國際（０６１１０）在國內代理Ｎｉｋｅ及Ａｄｉｄａｓ品牌，在國內的
體育用品行業中直營網路覆蓋最廣，截至今年二月二十八日止的全年業績，錄得收入約３６０﹒
１億元人民幣，比去年同期升６﹒９％；權益持有人於期內應佔利潤則錄得２７﹒７億元人民幣
，同比上升２０﹒３％，表現有所好轉。

＊去年度盈利上升２０﹒３％＊

　　在國內，隨著復工復產的啟動逐步拉動內需，社會消費品零售總額亦於去年實現正增長，預
料國內對運動鞋服的消費將能在今年有升級的機會。集團的強處之一，為其遍布全國的零售網絡
。集團透過「優選＋優化」策略，完善直營零售網絡。集團持續聚焦直營零售實體門店網路優化
，加快低產和虧損店鋪的關閉工作。雖然截止於今年二月二十八日為止，直營實體門店數目與去
年同比減少了３８９家，但毛銷售面積仍增長４﹒１％；１５０平方米及以上面積的店鋪佔比持
續提升，增加整體效益。

＊考慮現價買入，上望１５元＊


　　基於集團於運動鞋服零售行業有超過廿年的經驗，有豐富的行業知識的同時，亦累積了廣泛
的數據。加上集團深化科技賦能舉措，可望能持續改善和提高運營效率。通過以門店為基礎的在
線社群?數字化手段拓寬多場景觸及消費者，亦有新穎的直播形式輔助及疫情作為催化劑，使得
集團重構數字化場景下的零售閉環，加快已開發的各項數字化工具的靈活應用，加強與消費者的
全域而跨場景的互動。相信集團日後在擴大其品牌供應的同時，能進一步深化與品牌合作夥伴的
合作，以及進一步豐富平台產品和服務的供應，令表現得到提升。可考慮於現價買入，上望１５
元，跌穿１１元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》
（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

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