《財金樂道－陳樂怡》關注美國５月通脹，恒指料低位有承接

《財金樂道》市場關注美國通脹形勢，人民幣升勢放慢，連帶亞洲疫情升溫。大市交投近期

未算活躍，科技股反彈過後再次回軟，港股於高位表現乏力，短線料跟隨外圍波動。不過，由於

中資股已於年初提前調整，年初至今中港指數跑輸其他市場，目前估值較吸引，預期低位會見承

接，恆指支持位於２８５００點。

美國非農就業數據正在改善，但５月數字仍低於預期，恢復力度不算太強，累計職位仍然流

失７６０萬個。市場認為就業市場復甦，但未足以令到聯儲局開始討論縮減買債。不過，值得留

意的是，平均時薪漲幅顯著，勝於市場預期，４月ＪＯＬＴＳ職位空缺由８２９萬個大增至

９２８﹒６萬個，創歷史新高，或反映勞工重返就業市場的意願不大，資方需要加大誘因。美國

今日稍後將會公布５月ＣＰＩ，由於４月增長已逾４％，市場高度關注５月數字會否進一步升溫

。



＊國際油價短期將頗為波動＊



美國股市近日於高位缺乏方向。一方面，美國經濟數據依然強勁，通脹繼續升溫。另一方面

，財金官員著力掃除市場對通脹的憂慮。美國財長耶倫更表示，略高的利率環境是一件好事。事

實上，不少分析指出，聯儲局目前政策依賴已公布的資料，缺乏前瞻性，未必能夠及時應對通脹

風險。預期美股短期仍波動，標普５００指數主要支持仍於５０天平均線。

油組與盟友開會後，維持逐步增產計劃不變。然而，市場對美國和歐洲原油需求持較樂觀態

度。事實上，美國原油庫存近期已跌破５年平均水平，反映供不應求的情況。加上伊朗核談判暫

缺乏突破進展，布蘭特原油每桶突破７０美元。不過，現時供不應求的情況，主要依賴油組控制

產量，以及伊朗石油被禁止出口。其中，伊朗核談判將是短期主要變數，預期油價短期將頗為波

動。



＊人幣料暫受制６﹒２阻力＊



人民幣兌美元升破６﹒４水平，中央關注人民幣升勢過急，在官媒發文提出警告後，中央突

然調高外幣存款準備金率２個百份點，以壓抑短期炒作，及避免人民幣升值過急。此外，美匯指

數累積跌幅不少，近日於８９－９０的水平爭持。由於聯儲局貨幣政策正常化的可能性增加，將

為美元匯價帶來支持。因此，雖然人民幣的中線升幅潛力未變，但短期或受制於主要阻力水平６

﹒２。

Ａ股近期轉趨活躍，每日成交額升至１萬億元人民幣附近。然而，滬深３００指數突破

２００天平均線的阻力之後，只能暫於高位爭持，創業板指數高位亦有回吐的跡象。另一方面，

透過滬深股淨流入的外資資金，亦明顯減少。雖然預期７月是中國共產黨建黨１００周年，可為

Ａ股帶來支持。然而，穩定為中央政策主調，在海外市場充斥大量流動性之下，估計中央不希望

Ａ股市場太過波動。因此，預期滬深３００指數維持於２００天平均線之上爭持。



＊宜收集職業教育、芯片股＊



職業教育法修訂草案初次提請全國人大常委會會議審議。草案提出，職業教育與普通教育具

有同等重要地位。該草案著力解決職業教育領域突出問題，推動培養數以億計的高素質技術技能

人才。教育股早前被點名嚴管，板塊氣氛一度受創。然而，我們維持看好職業教育及高等教育，

相對義務教育監管風險較少，而且受到官方支持，尤其在處理失業問題上可扮演重要角色。建議

收集中教（０００８３）及東方教育（００６６７）。

近期亞洲疫情升溫，半導體出口國馬來西亞再次封城，台灣亦延長三級警戒措施，預期部分

訂單需要轉移至中國廠商，國內半導體龍頭中芯（００９８１）及華虹半導體（０１３４７）將

會受惠。其中華虹近期旗下９０納米ＢＣＤ工藝在華虹無錫１２英寸生產線已實現規模量產，其

為國內少有年內可大量增產，預期生產線一投入營運，使用率將急速填滿，利好收入及利潤增長

。



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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