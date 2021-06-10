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即市新聞

10/06/2021 09:15

《財金樂道－陳樂怡》關注美國５月通脹，恒指料低位有承接

　　《財金樂道》市場關注美國通脹形勢，人民幣升勢放慢，連帶亞洲疫情升溫。大市交投近期
未算活躍，科技股反彈過後再次回軟，港股於高位表現乏力，短線料跟隨外圍波動。不過，由於
中資股已於年初提前調整，年初至今中港指數跑輸其他市場，目前估值較吸引，預期低位會見承
接，恆指支持位於２８５００點。
　　美國非農就業數據正在改善，但５月數字仍低於預期，恢復力度不算太強，累計職位仍然流
失７６０萬個。市場認為就業市場復甦，但未足以令到聯儲局開始討論縮減買債。不過，值得留
意的是，平均時薪漲幅顯著，勝於市場預期，４月ＪＯＬＴＳ職位空缺由８２９萬個大增至
９２８﹒６萬個，創歷史新高，或反映勞工重返就業市場的意願不大，資方需要加大誘因。美國
今日稍後將會公布５月ＣＰＩ，由於４月增長已逾４％，市場高度關注５月數字會否進一步升溫

　
＊國際油價短期將頗為波動＊
　
　　美國股市近日於高位缺乏方向。一方面，美國經濟數據依然強勁，通脹繼續升溫。另一方面
，財金官員著力掃除市場對通脹的憂慮。美國財長耶倫更表示，略高的利率環境是一件好事。事
實上，不少分析指出，聯儲局目前政策依賴已公布的資料，缺乏前瞻性，未必能夠及時應對通脹
風險。預期美股短期仍波動，標普５００指數主要支持仍於５０天平均線。
　　油組與盟友開會後，維持逐步增產計劃不變。然而，市場對美國和歐洲原油需求持較樂觀態
度。事實上，美國原油庫存近期已跌破５年平均水平，反映供不應求的情況。加上伊朗核談判暫
缺乏突破進展，布蘭特原油每桶突破７０美元。不過，現時供不應求的情況，主要依賴油組控制
產量，以及伊朗石油被禁止出口。其中，伊朗核談判將是短期主要變數，預期油價短期將頗為波
動。
　
＊人幣料暫受制６﹒２阻力＊
　
　　人民幣兌美元升破６﹒４水平，中央關注人民幣升勢過急，在官媒發文提出警告後，中央突
然調高外幣存款準備金率２個百份點，以壓抑短期炒作，及避免人民幣升值過急。此外，美匯指
數累積跌幅不少，近日於８９－９０的水平爭持。由於聯儲局貨幣政策正常化的可能性增加，將
為美元匯價帶來支持。因此，雖然人民幣的中線升幅潛力未變，但短期或受制於主要阻力水平６
﹒２。
　　Ａ股近期轉趨活躍，每日成交額升至１萬億元人民幣附近。然而，滬深３００指數突破
２００天平均線的阻力之後，只能暫於高位爭持，創業板指數高位亦有回吐的跡象。另一方面，
透過滬深股淨流入的外資資金，亦明顯減少。雖然預期７月是中國共產黨建黨１００周年，可為
Ａ股帶來支持。然而，穩定為中央政策主調，在海外市場充斥大量流動性之下，估計中央不希望
Ａ股市場太過波動。因此，預期滬深３００指數維持於２００天平均線之上爭持。
　
＊宜收集職業教育、芯片股＊
　
　　職業教育法修訂草案初次提請全國人大常委會會議審議。草案提出，職業教育與普通教育具
有同等重要地位。該草案著力解決職業教育領域突出問題，推動培養數以億計的高素質技術技能
人才。教育股早前被點名嚴管，板塊氣氛一度受創。然而，我們維持看好職業教育及高等教育，
相對義務教育監管風險較少，而且受到官方支持，尤其在處理失業問題上可扮演重要角色。建議
收集中教（０００８３）及東方教育（００６６７）。
　　近期亞洲疫情升溫，半導體出口國馬來西亞再次封城，台灣亦延長三級警戒措施，預期部分
訂單需要轉移至中國廠商，國內半導體龍頭中芯（００９８１）及華虹半導體（０１３４７）將
會受惠。其中華虹近期旗下９０納米ＢＣＤ工藝在華虹無錫１２英寸生產線已實現規模量產，其
為國內少有年內可大量增產，預期生產線一投入營運，使用率將急速填滿，利好收入及利潤增長

　
陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｆｃ﹒ｈｋ╱ｐｕｂｌｉｃｒｅｇＷｅｂ╱ｉｎｄｉ╱ＢＮＪ９４
３╱ｄｅｔａｉｌｓ〉。其及╱或其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益

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