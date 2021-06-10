【國務會議】李克強：不搞「大水漫灌」，推進「十四五」重大工程

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國務院總理李克強９日主持召開國務院常

務會議，會議指出，當前國內外環境不確定不穩定因素較多，要堅持不搞「大水漫灌」，保持宏

觀政策連續性穩定性，增強針對性，保持經濟運行在合理區間。部署推進實施「十四五」規劃《

綱要》確定的重大工程項目。

會議指，「十四五」規劃《綱要》確定了一批具有戰略性、基礎性、引領性的重大工程項目

，涉及科技攻關、基礎設施、生態環境建設、民生補短板、文化傳承發展等重點領域。各地區各

部門有序做好項目實施準備，細化實化支持政策，絕大部分項目陸續啟動。



＊合理把握今明年投資力度，根據形勢變化適時合理調整＊



會議要求，一是加強前期工作。將「十四五」規劃重大工程落實到具體項目，優先納入各領

域規劃，科學制定實施方案，分年有序推進，形成開工一批、投產一批、儲備一批的良性循環。

對單體重大項目要倒排建設節點，對點多面廣的打捆項目要突出重點、務求實效，對建設難度大

、生態環境保護要求高的重大工程要深化勘察、方案比選和可行性研究。

二是統籌中長期發展和年度經濟運行，以推動重大工程項目建設為重點，加強政策支撐和要

素保障，合理把握今年明年投資力度，並根據形勢變化適時合理調整。

三是處理好政府和市場的關係。深化「放管服」改革，優化審批核准程序，減少不必要審批

，保證項目盡早開工、資金高效使用。

四是發揮中央預算內投資、地方政府專項債等政府投資帶動作用，更加充分調動市場主體、

社會力量參與重大工程項目。

五是強化督導協調，對真抓實幹、成效明顯的地方加大激勵支持力度，對項目推進不力的要

加強督促，及時解決建設中的問題。加強監管，確保工程建設質量。

