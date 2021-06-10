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即市新聞

10/06/2021 09:05

《思前想後－郭思治》安樂工程息率近６厘，為穩健的投資選擇

　　《思前想後》近日港股大幅度調整。過去一年領升的科技股，因為各種原因大幅下挫。但一
些傳統經濟股份，卻在逆市中風雨不倒。尤其是工業股，及服務行業股，能為投資者保值，及提
供高息率回報。大型的工業股建滔集團，創科實業，都能為投資者保值。較小型的豐盛生活，及
安樂工程（０１９７７）都能為投資者創下價值。

＊安樂工程具備四大核心業務＊
　
　　安樂工程是香港一間領先的工業及服務股。主要分為四個核心業務：１﹒屋宇裝備工程；２
﹒環境工程；３﹒資迅，通訊及屋宇科技（ＩＣＢＴ）業務；４﹒升降機及自動梯。
１﹒屋宇裝備工程手上未完成合約５３﹒４７億元。２０２０年集團採用組裝合成建築方法，完
成白石角的智能生活及眾創空間住宅項目，及大嶼山臨時隔離中心。在開發屋宇裝備預製組件組
裝技術上，取得進展。隨時在現有及未來項目上，應用有關技術。
２﹒環境工程：未完成合約５０﹒３９億元，按年升１１５﹒８％。集團在香港自主開發的先進
處理環境工序，在中國有競爭優勢。集團為香港政府各部門的環保設施，提供維修及保養服務，
為集團帶來穩定收入。
３﹒資訊，通訊及屋宇科技，未完成合約為８﹒５４億元。集團向市場積極推廣智能物聯網屋宇
平台，及雲端人工智能能源管理平台。及為香港政府部門，商場等，及公共機構，提供全面的維
修工程服務。除此之外，在智能泊車，及停車場收費最得新訂單。
４﹒升降機及自動梯，未完成合約達６﹒０７億元。集團透過ＴＲＡＮＳＥＬ
ＥＬＥＶＡＴＯＲ　＆　ＥＬＥＣＴＲＩＣ結盟，在英國設立首間公司，進軍英國及美國電梯及
自動梯市場。集團在物色海外收購，目標是進軍全球升降機及自動梯業務。

＊建議現價買入，目標２﹒３０元＊
　
　　集團手上未完成合約達１１８億元，足夠未來２年半業務。２０２１年集團未來展望樂觀。
集團受惠港府增加公共開支，及私人發展商，展開大型工程建築項目。集團的升降機及自動梯的
維修保養的收入，為集團提供穩定經常性收入。澳門即將推出的基建項目，及內地發展戰略科技
及數碼基建，及廢水處理廠升級，為集團帶來機遇。集團透過ＴＲＡＮＳＥＬ，進軍海外升降機
及自動梯市場。ＥＳＧ，環境，社會責任，及良好管治，為集團帶來機遇。集團的環保工程，受
惠社會對環保的關注。
　　安樂工程有穩定經常性收入。其升降機，及環保的保養，為集團帶來穩定收入。工程方面亦
有穩步增長。其合件夥伴ＴＲＡＮＳＥＬ為集團帶來環球業務機遇。未來盈利有穩定基礎。市盈
率不足９倍，息率有近６厘。是穩健的投資選擇，建議投資者現價買入，目標２﹒３０元，止蝕
在１﹒６０元。《香港股票分析師協會副主席　　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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