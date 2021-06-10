《輪證高清－孫明哲》騰訊好倉需求大認購證選擇兩難該如何部署？

《輪證高清》騰訊（００７００）近日回落至６００元水平附近，吸引資金積極流入其好倉

，以６月３至８日計，騰訊好倉連續４個交易日都見資金流入，分別有約８７００萬元及６００

０萬元流入其認購證及牛證，都是最多資金流入的個股，可見市場對騰訊產品的需求殷切。

正如本欄上期文章提到，現時市場上輕微價外認購證，主要是７月或９月份到期的產品，剛

好缺乏８月份到期產品，現時７月到期證只有約１個月期，屬短期證，時間值損耗相對明顯同時

較受引伸波幅影響，投資部署都傾向短線，未必適合中長線的投資者，宜轉移留意其他產品。可

是，９月到期的產品面值較高而且槓桿較低，投資者要部署面值較低的產品則可能要留意稍為外

的選擇，但同時風險較高，需要在風險及潛在回報之間取得平衡，可留意騰訊購２３８０５，行

使價６９０﹒５元，９月底到期，實際槓桿超過１０倍，是行使價６００至７００元間的中期證

中槓桿最高，是較合適的選擇。

投資者如欲部署槓桿更高的產品，選擇更價外會增加波幅風險，並不是可取的策略，那就可

考慮轉移至騰訊牛證身上，高槓桿選擇可留意騰訊牛６１６４２，收回價５７０元，槓桿超過

１７倍，是高槓桿的選擇；收回價較遠則可留意騰訊牛６３７０３，收回價５５０元，亦有約

１１倍槓桿，較上述認購證為高。然而，投資者在選擇牛熊證時要留意收回風險，配合自身風險

胃納及策略，選擇合適自己的產品。《高盛董事總經理 孫明哲》

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