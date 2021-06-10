【聚焦數據】內地５月新增人幣貸款１﹒５萬億元，高於預期

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，５月份，人民幣貸款增加１﹒５萬億元（人民

幣．下同），比上年同期多增１４３億元，比２０１９年同期多增３１２７億元，亦高於市場預

期的增１﹒４１萬億元。

分部門看，住戶貸款增加６２３２億元，其中，短期貸款增加１８０６億元，中長期貸款增

加４４２６億元；企（事）業單位貸款增加８０５７億元，其中，短期貸款減少６４４億元，中

長期貸款增加６５２８億元，票據融資增加１５３８億元；非銀行業金融機構貸款增加６２４億

元。

５月末，本外幣貸款餘額１８９﹒３５萬億元，同比增長１１﹒８％。月末人民幣貸款餘額

１８３﹒３８萬億元，同比增長１２﹒２％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒１個和１個百

分點。５月末，外幣貸款餘額９３７１億美元，同比增長１０﹒４％。當月外幣貸款增加１３９

億美元，同比少增１９億美元。



＊５月末外幣存款餘額１﹒０１萬億美元，同比增３５﹒７％＊



存款方面，５月份人民幣存款增加２﹒５６萬億元，同比多增２５２１億元。其中，住戶存

款增加１０７２億元，非金融企業存款減少１２４０億元，財政性存款增加９２５７億元，非銀

行業金融機構存款增加７８３０億元。

５月末，本外幣存款餘額２２９﹒２２萬億元，同比增長９﹒２％。月末人民幣存款餘額

２２２﹒７６萬億元，同比增長８﹒９％，增速與上月末持平，比上年同期低１﹒５個百分點。

５月末，外幣存款餘額１﹒０１萬億美元，同比增長３５﹒７％。當月外幣存款增加９４億美元

，同比多增１６６億美元。（ｗｌ）

