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即市新聞

10/06/2021 07:55

阿里影業（０１０６０）全年虧損降至９６３１萬人幣，不派息

　　《經濟通通訊社１０日專訊》阿里影業（０１０６０）公布，截至３月３１日止年度虧損
９６３１萬元（人民幣．下同），比去年度虧損約１１﹒５１億元有所收窄，每股虧損０﹒３６
分，不派末期股息。
　　該集團指，收入約２８﹒５９億元，跌約０﹒５％，經調整ＥＢＩＴＡ由去年度虧損
６﹒６１億元，改善為相關盈利１﹒１８億元，經營活動現金由流出改為流入２﹒６５億元。經
營虧損從去年度的９﹒８１億元大幅收窄至期內１﹒０８億元，得益於業務結構多樣化及運營效
率的提升，２０╱２１財年參與出品和發行２５部影片，其中包括國產片票房前２０影片中的
１５部，貢獻票房超過２４７億元，佔觀影票房的６８％。在暑期、國慶、賀歲和春節四大檔期
中，該集團票房貢獻２１３億元，佔檔期票房的９２％。ＩＰ衍生及商業化業務錄得收入３億元
，升３９％，經營利潤１﹒６１億元，同比增長３５％，收入與經營利潤持續保持高速增長。
　　該集團預期於明年將利用自身內部財務資源為業務計劃提供資金，但亦可能於合適機遇及條
件出現時，尋求外部財務資助。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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