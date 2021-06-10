阿里影業（０１０６０）全年虧損降至９６３１萬人幣，不派息

《經濟通通訊社１０日專訊》阿里影業（０１０６０）公布，截至３月３１日止年度虧損

９６３１萬元（人民幣．下同），比去年度虧損約１１﹒５１億元有所收窄，每股虧損０﹒３６

分，不派末期股息。

該集團指，收入約２８﹒５９億元，跌約０﹒５％，經調整ＥＢＩＴＡ由去年度虧損

６﹒６１億元，改善為相關盈利１﹒１８億元，經營活動現金由流出改為流入２﹒６５億元。經

營虧損從去年度的９﹒８１億元大幅收窄至期內１﹒０８億元，得益於業務結構多樣化及運營效

率的提升，２０╱２１財年參與出品和發行２５部影片，其中包括國產片票房前２０影片中的

１５部，貢獻票房超過２４７億元，佔觀影票房的６８％。在暑期、國慶、賀歲和春節四大檔期

中，該集團票房貢獻２１３億元，佔檔期票房的９２％。ＩＰ衍生及商業化業務錄得收入３億元

，升３９％，經營利潤１﹒６１億元，同比增長３５％，收入與經營利潤持續保持高速增長。

該集團預期於明年將利用自身內部財務資源為業務計劃提供資金，但亦可能於合適機遇及條

件出現時，尋求外部財務資助。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

