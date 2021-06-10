《日入而息》反外國制裁法獲通過，疫苗接種計劃降至１２歲

《今天重點》﹡聶德權稱１２至１５歲人士明天起可網上預約打復必泰；教育局表示若學校

接種率達七至八成有條件重啟全日上課；陳肇始稱青少年接種復必泰疫苗副

作用與成年人相若

﹡反外國制裁法獲通過，外交部稱不會損害與他國關係

﹡易綱稱人幣利率保持適宜，匯率穩定在合理均衡水平；完善綠色金融標準，

促銀行披露氣候變化信息；近兩年中國ＧＤＰ增速接近於潛在增長率水平；

促商業銀行形成敢貸、願貸、能貸的長效機制；堅持實施正常的貨幣政策；

預測ＣＰＩ全年平均漲幅在２％以下

﹡郭樹清稱防範金融風險需重點關注五方面；炒作外匯、黃金及期貨的人會付

出沉重代價；堅決整治各類非法公開發行證券行為；現階段最突出的任務是

加大直接融資比重；銀行要加大撥備計提力度，應對不良資產

﹡內地５月Ｍ２同比增速加快至８﹒３％，高於預期；內地５月新增人幣貸款

１﹒５萬億元，高於預期



《即日市況》﹡匯控、友邦下挫，港股高開低走軟３點收報２８７３８



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒５％創業板漲２％，成交復旺破萬億元



《美元匯價》﹡美國ＣＰＩ料續攀升，應可限制美元下跌；歐元最新報１﹒２１７６╱

７９，日圓最新報１０９﹒４７╱４８



《公司業績》﹡迪生創建（００１１３）全年純利跌２８﹒５％至４﹒６億元，派末期息

０﹒２７元



《公司資訊》﹡新地（０００１６）天水圍濕地公園路１號新盤首期涉１２２４伙

﹡Ｎｏｗ ＴＶ與ｂｅＩＮ ＳＰＯＲＴＳ合作，播放歐洲四大盃賽

﹡中國春來（０１９６９）獲光大銀行提供９０００萬元人民幣貸款

﹡北京能源（００６８６）收購新疆風力發電站，無代價收購但須承擔債務

﹡字節跳動進軍ＩａａＳ服務志做「中國第四朵雲」，客戶含騰訊系

﹡協合新能源（００１８２）澄清與網上欺騙計劃無關

﹡阿里巴巴（０９９８８）計劃與子公司菜鳥開發自動駕駛卡車

﹡成都泉源堂大藥房遞交上市申請，籌約２３億元

﹡傳Ｂｉｏｈａｖｅｎ亞太業務在港上市，籌最多２３億

﹡香港電訊（０６８２３）與中大醫院合作，實現５Ｇ智慧醫院

﹡渣打報告指減碳不力或令本港供應商損失逾二千億美元出口生意

﹡港視（０１１３７）擬轉型至科技推動者，夥Ｉ﹒Ｔ設網上購物商場；王維

基澄清港視絕無意退出香港網購市場；港視股東會５１％票數否決向王維基

配發最多４５８０萬股獎勵股份

﹡匯豐調查指疫情下客戶增股票投資及購買保險，網上消費升６３％

﹡國泰（００２９３）委任馬崇賢為非常務董事，明日生效

﹡東瀛遊（０６８８２）首間零售實體店開業，料網購收入為今年業績主要貢

獻

﹡愛帝宮（００２８６）售附屬及聯營公司權益，共涉９５００萬元

﹡海普瑞（０９９８９）附屬Ｉｎｈｉｘａ取得波斯尼亞和黑塞哥維那批准上

市銷售

﹡鱷魚恤（００１２２）終止「ＬＡＣＯＳＴＥ」分銷協議

﹡聯交所對中國金屬利用（０１６３６）執行董事及主席俞建秋作出批評

﹡嘉進投資國際（００３１０）劉高原調任為非執行董事，退任董事總經理

﹡佳源國際控股（０２７６８）５月份合同銷售金額約３１億元人民幣，按年

持平

﹡友佳國際（０２３９８）首五月銷售金額按年上升４１％至約３﹒９３億元

人民幣

﹡港龍中國地產（０６９６８）５月份合同銷售金額按年升３０％

﹡寶勝國際（０３８１３）５月綜合經營收益淨額按年跌２１％至約１８﹒９

億元人民幣

﹡壹傳媒（００２８３）入稟要求警方交還文件被拒

﹡據報復星時尚集團擬購意國奢侈鞋履品牌Ｓｅｒｇｉｏ Ｒｏｓｓｉ

﹡邱達昌稱有線（０１０９７）進入「打和」階段，料轉播東京奧運投資

３０００至４０００萬



《國企紅籌》﹡華潤置地（０１１０９）５月份總合同銷售金額按年增長１８﹒２％；華潤

置地５月份在無錫杭州等地收購６幅地塊，涉２３８億元人民幣

﹡錦江資本（０２００６）大股東錦江國際集團１９％股權無償劃轉至上海地

產



《神州民企》﹡騰訊（００７００）網絡安全是業務的重要支柱，以安全方式維持服務最為

重要



《中國要聞》﹡內地５月Ｍ２同比增速加快至８﹒３％，高於預期

﹡內地５月新增人幣貸款１﹒５萬億元，高於預期

﹡機構料５月信貸增速仍偏弱，社融略升Ｍ２低位震盪

﹡人大會議表決通過印花稅法，自明年７月１日起施行

﹡衛健委等部門表示未來半年將打擊非法醫療美容服務

﹡傳億京組財團收購九龍灣國際展貿中心，涉資１０５億

﹡萬科香港旗下何文田住宅項目首批售價４９９﹒８萬起

﹡傳發改委限制碳交易系統初期範圍，為經濟增長讓路

﹡發改委等部委到曹妃甸港口調研煤炭囤積情況

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠

﹡北京５月ＣＰＩ同比漲１﹒２％，肉價環比降超一成

﹡商務部表示「消費促進月」交易額４﹒８萬億元增２３％；高度關注外貿企

業在匯率、運費等面臨的困難

﹡農銀人壽遭通報，承保「借意險」２０４９年才生效

﹡端午上海鐵路預計發送旅客１９７萬人，超疫情前同期

﹡上海人大法工委主任表示浦東新區法規將變成特定概念

﹡廣東表示推進「險資入粵」，擬從廣州企業進行相關試點

﹡外媒稱中國長江三峽集團擬進軍西班牙電力零售市場

﹡國資委表示嚴格規範央企融資租賃公司業務開展

﹡市監總局表示前五個月查辦不正當競爭案件罰沒金額逾１億

﹡銀泰投資收購杭銀消金股權未申報，遭頂格處罰５０萬元



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒１％，台積電５月營收增長１９﹒８％

﹡台中火力發電廠起火現已撲滅，台電表示供電不受影響



《其他消息》﹡金發局表示本港金融機構對網絡安全準備有異，倡制路線圖及政策重點

﹡薛永恆稱會協助商界確認接種紀錄，盡快落實抽獎安排

﹡深股通額度全日用近４２億元，陸股通連續三日淨流入；滬股通額度全日用

近５３億元，陸股通流入逾６８億

﹡３香港明推ＳｏＳＩＭ買十送三優惠，限１１００套

﹡南向債券通傳今推出

﹡證監會暫時吊銷智易東方藺常念的牌照７﹒２個月

﹡柏傲莊ＩＩＩ截收逾３萬票，本周六次輪銷售３３８伙



《大國博弈》﹡Ｇ７峰會前夕中韓外長通話，王毅籲加快ＦＴＡ談判

﹡中美商務部長通話，同意推動務實合作、妥善處理分歧

﹡中國商務部表示反對將自身發展計劃與遏制他國聯繫起來；冀美國公正對待

中國企業，避免經貿政治化

﹡反外國制裁法獲通過，外交部稱不會損害與他國關係

﹡拜登警告俄羅斯若從事有害活動，將面臨美國強力回應

﹡美國防部長發內部訓令，指示美軍調整方向與中國競爭

﹡莫里森表示澳洲擬通過世貿解決中國針對葡萄酒關稅問題

﹡傳七國集團峰會聲明將回應全球供應鏈強迫勞動等問題

﹡傳歐美將設結束關稅戰最後期限，在中國問題緊密合作

﹡菅義偉國會辯論稱台灣為國家，中方向日本提嚴正交涉



《陸家嘴論壇》﹡人行易綱、銀保監中證監主席出席論壇開幕式並發言

﹡易會滿稱Ａ股ＩＰＯ發行既沒收緊，也沒放鬆；企業赴境外上市要符合境內

相關監管要求；科創板日均換手率高於主板、創業板

﹡易綱稱人幣利率保持適宜，匯率穩定在合理均衡水平；完善綠色金融標準，

促銀行披露氣候變化信息；近兩年中國ＧＤＰ增速接近於潛在增長率水平；

促商業銀行形成敢貸、願貸、能貸的長效機制；堅持實施正常的貨幣政策；

預測ＣＰＩ全年平均漲幅在２％以下

﹡郭樹清稱防範金融風險需重點關注五方面；炒作外匯、黃金及期貨的人會付

出沉重代價；堅決整治各類非法公開發行證券行為；現階段最突出的任務是

加大直接融資比重；銀行要加大撥備計提力度，應對不良資產

﹡劉桂平稱人行正研究設立直達碳減排的支持工具；全國超過９成的綠色債券

在上海發行；綠色低碳轉型需要兩條腿走路

﹡潘功勝稱人民幣雙向波動將成為常態；外匯儲備將堅定不移支持全球綠色低

碳發展；未來幾個月季節性購匯需求比較集中；試點外匯高水平開放，擴境

外資產配置空間；擬在上海臨港開展ＱＦＬＰ試點

﹡舒印彪稱中國能源將實現「７０、８０、９０」目標

﹡龔正稱上海將穩步推進數字人民幣試點工作



《新冠肺炎》﹡本港新增兩宗輸入確診個案，來自英國及毛里塔尼亞

﹡內地研究將康希諾疫苗用作加強針，冀提高疫苗效力

﹡台灣單日新增２６３宗本土確診，多２８人死亡

﹡傳七國集團峰會公報草案將呼籲再就病毒溯源展開調查

﹡傳美國將向全球近百個國家捐贈５億劑輝瑞疫苗

﹡民航局向國航發熔斷指令，莫斯科至南京航班停運兩周

﹡商務部表示疫情對廣東外貿產業供應鏈暫未產生明顯影響

﹡何栢良倡為已接種新冠疫苗抵港人士抽血驗抗體

﹡教育局表示若學校接種率達七至八成有條件重啟全日上課

﹡許樹昌稱適合接種流感針長者，原則上適合接種疫苗

﹡陳肇始稱青少年接種復必泰疫苗副作用與成年人相若

﹡港大噴鼻疫苗首階段僅輕微副作用，料最快３年後面世

﹡聶德權稱１２至１５歲人士明天起可網上預約打復必泰

﹡香港與新加坡下月初檢視「航空旅遊氣泡」啟航日期

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