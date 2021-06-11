《華爾街內望》美國上月通脹超預期，標指破頂升，納指漲１０８點

《經濟通通訊社１１日專訊》美國上月通脹超預期，似乎支持聯儲局有關當前通脹上升浪潮

將是暫時性的說法，美股周四（１０日）收高，標指破頂。

道指漲１９點或０﹒０６％，報３４４６６點。標指破頂升１９點或０﹒４７％，報

４２３９點。納指漲１０８點或０﹒７８％，報１４０２０點。

美國勞工部最新公布的消費者物價指數（ＣＰＩ）超市場預期，而市場目前擔心物價大漲會

否轉化為長期通脹，另外初次申請失業金人數降至１５個月來最低。

美國眾議院委員會通過一項針對地面交通的５４７０億美元基礎設施支出法案，採納總統拜

登２﹒３萬億美元基礎設施計劃的部分建議。

板塊方面，健保股走高，金融類、工業股、交通運輸股下滑。個股方面，輝瑞漲２﹒２％，

有傳美國將支付約３５億美元購買５億支疫苗。

遊戲驛站暴跌２７﹒２％，公司表示可能發售新股。Ｃｌｏｖｅｒ Ｈｅａｌｔｈ、

ＡＭＣ、Ｂｅｄ Ｂａｔｈ ＆ Ｂｅｙｏｎｄ、ＧＥＯ都分別跌８％至１９％。

指標十年期國債收益率跌２﹒２個基點至１﹒４６７１％，創３月以來最低。兩年期國債收

益率跌不足１個基點，報０﹒１５０８％。（ａｌ）

