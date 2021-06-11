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即市新聞

11/06/2021 15:51

《青工俠說－廖錦興》人口危機還是人才紅利？

　　《青工俠說》上月國家公佈了全國人口普查結果，全國人口達１４﹒１１７８億，總量仍是
世界第一。而本月初更公佈進一步優化生育政策，即未來將實施「三孩政策」，政策一出立即引
起大眾從不同角度的討論，包括老齡化問題和人口增長率持續下降對國家可持續發展的影響。而
在科技發展帶動新興產業發展的同時，也影響到人口紅利在中國大陸的架構性改變。從總量上看
，與２０１０年相比，中國大陸勞動年齡人口減少４０００多萬人，而６０歲及以上人口中，６
０－６９歲的低齡老年人口佔５５﹒８３％，普查結果顯示勞動年齡人口素質顯著提高，勞動年
齡人口平均受教育年限從２０１０年的９﹒６７年提高至１０﹒７５年。而事實上這些低齡老年
人大多擁有豐富的經驗、知識和技能的優勢，身體狀況亦可以應付中年人的工作，若能適當運用
這些人力資源，可在未來十年填補城市化進程的勞動力。
　
　　在改革開放前，中國實施?一孩政策?以應對糧食住屋等民生問題，而隨著改革開放期間對
勞動力循序漸進的需求，政府逐漸改變生育政策。現在面對老齡化問題便制定更進取的多生政策
。中國人民大學勞動人事學院教授趙忠說：「人口是主要的生產要素，是社會財富最主要的創造
者，促進人口長期均衡發展，是中國經濟社會可持續發展的重要基礎。」在世界超級工廠的驅使
下，勞動力成為成功關鍵的因素，而在科技進步的今天，高度自動化生產已成為大趨勢，縱使中
小微企都得引進某程度上的自動化系統去確保競爭力，加上城市化步伐加快，農村年輕人都跑到
城市工作，科技發展令很多工種在未來都將會被機械人取代，無人店和網購大大減低非技術人員
的勞動力，因此生育率下降令國家需加大力度推動新生代生育意欲，同時也應善用中高年齡人士
的寶貴資源。
《香港青年工業家協會當然顧問　廖錦興》

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