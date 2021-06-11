《專家之言－麥嘉嘉》美國通脹壓力增加，料金融板塊因而受惠

《專家之言》可持續發展能源已成為未來發展主題，各國在減排行動上已經明確表明規劃路

線。在減排目標上，中國政府已於十四五規劃上提出清晰路線圖，兩大目標包括於２０３０年前

實現碳達峰以及在２０６０年實現碳中和。要達致此長遠目標，一次性能源在能源消耗上的佔比

將逐步下降。與此同時，天然氣及非化石能源等清潔能源的比重預料將會快速提升。因此，未來

全球能源結構將無可避免地發生顯著變化。



＊能源轉型概念成另一投資主題＊



各國經濟活動逐步重啟將重拾對傳統能源的需求。事實上，參考追踪大宗商品價格的彭博商

品指數，由去年３月低位至今已累計上升約６０％，年初至今也上升近２０％。中國作為最大的

碳排放國，加上經濟復甦步伐領先全球，預計短期內對傳統能源的依賴仍大。隨著內地經濟數據

改善，預料對於鋼鐵、石化、水泥、玻璃等各項原料的需求將同步增長。不過，在經過多年的淘

汰低階產能過程後，加上中國積極建立完善的碳排放交易市場，以上重點碳排行業將逐步轉向低

排及多元化能源結構的發展方向，以實現低碳轉型的目標。因此，除了改變傳統能源結構，能源

轉型概念亦成為另一投資主題。我們早於今年初便推薦可持續能源主題的基金，表現理想。投資

者宜參與ＥＳＧ此一長期投資主題。



＊資者可加入金融類相關資產＊



隨著經濟重啟步伐加快，通脹升溫預期亦有加劇跡象。儘管聯儲局不時有官員公開表明通脹

升溫風險可控，但從經濟數據得知，美國的通脹壓力正在逐步增加。４月份美國消費物價指數

（ＣＰＩ）按年升４﹒２％，高過市場預期的３﹒６％，創２００８年以來最快增速，按月增長

０﹒８％，高過預期的０﹒２％，為１９８１年以來最大增幅。我們認為，在經濟重啟步伐加快

而帶動物價上升預期下，通脹風險不容忽視。投資者宜加入能夠產生經常性收益的優質信貸，作

為核心資產配置。

經濟重啟範圍擴大，投資策略仍然以承險為主調。科技股受累加息預期升溫遭拋售，選股上

傾向以受惠利率上升的金融股及周期性股票作為策略配置。美國通脹壓力正在逐步增加。市場對

於聯儲局縮減買債的預期升溫，預期最快可能在明年初開始加息。利率上升預期下，我們預料金

融板塊會因此而受惠。因此，我們建議投資者可加入金融類相關資產，以捕捉利率上升的投資機

遇。（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

