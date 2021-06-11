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即市新聞

11/06/2021 17:00

《盤後部署》港股成交續弱待北水提振，２９０００關阻力較大

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股三大指數高收，美國５月通脹高於預期，但市場普遍
認為通脹升勢屬暫時性，亞洲市場今早普遍反彈，港股亦於七連跌後近來反彈，早盤欲試１０天
線。恆指高開１２６點，報２８８６４，油股、內需股及藍籌新貴為大市添升勁，開市後曾升２
２６點，高見２８９６５，於１０天線（約２８９７０水平）受阻，在Ａ股跌勢下恆指一度僅升
４點，低見２８７４３，午後維持約百點升幅，最終港股收報２８８４２，升１０３點或升０﹒
３６％，主板成交按日減２％至１３０８﹒６８億元。國指報１０７５０，升３４點或升０﹒３
２％。科指報７９９１，升２１點或升０﹒２８％。
　　內地兩市向下，上證綜指報３５８９，跌２１點或跌０﹒５８％，深證成指報１４８０１，
跌９２點或跌０﹒６２％；兩市全日成交１１２１２億人幣，連續第二日成交破萬億，按日再增
１１﹒９％，創今年２月２２日以來近四個月高。
　
＊內地港股基金解綁申購限額，可憧憬大額北水流入＊

　　港股連跌七日後回升，惟大市於２９０００關前遇上不輕阻力，受阻於１０天線（２８９７
０）水平。昨日恆指跌穿保歷加通道中軸，但今日在Ａ股偏淡之下，亦未有進一步下探，即使港
股成交持續萎縮，只要滬綜指續守穩３６００關，相信後市仍將繼續等待突破，走勢未會轉壞，
預計恆指在２８５００點至２９０００點之間上落，惟需留意聯儲局將於下周議息，結果會在周
四（１７日）凌晨公布。
　　港股後市升勢還看北水，而內地眾多港股基金開始解開限制，鼓勵投資者申購，截至昨日（
１０日）止，６月已有５２隻基金發布恢復大額申購公告，其中多隻為投資港股的基金，反映港
股有望再吸引大額北水重臨，半年結後北水或重點配置港股中醫藥、科技及內需等板塊，帶動大
市向上。（ｐｌ）

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