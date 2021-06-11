《外地經濟》美國上月ＣＰＩ升５％，超市場預期，創近１３年新高

《經濟通通訊社１１日專訊》美國５月消費物價指數（ＣＰＩ）按月漲０﹒６％，超市場預

期漲０﹒４％，按年則升５％，同超預期漲４﹒７％，創２００８年８月以來最高。期內核心

ＣＰＩ按月漲０﹒７％，高於預期漲０﹒４％，按年則漲３﹒８％，同樣高於預期漲３﹒４％。

（ａｌ）

