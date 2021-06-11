《外地經濟》美國上周首申領失業救濟人數減至３７﹒６萬，遜預期

《經濟通通訊社１１日專訊》美國勞工部周四（１０日）公布，上周首次申請失業救濟金人
數按周減少９０００人至達３７﹒６萬人，遜市場預期僅３７萬人。
美國上周首次申領失業救濟金人數近四周平均值減少２﹒５５萬至４０﹒２５萬人。續領失
業救濟金人數則減少２５﹒８萬至３４９﹒９萬人。（ａｌ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動
|市場動向10/06/2021
智慧城市發展加速，為本港帶來新機遇
|FOCUS10/06/2021
【FOCUS】拜登赴歐洲地緣盛宴 撤抖音禁令實藏殺招
|開市Good Morning10/06/2021
林家亨：舜宇出貨量數據遜色 瑞聲50元附近可吸納
|財經熱話10/06/2021
【大國博弈】拜登簽署新行政命令 撤銷TikTok及微信禁令
|中國故事09/06/2021
《神州經脈》CPI低預期PPI逾十二年高 滬綜指悶升成交大縮
|中國故事09/06/2021
《京城近觀》三孩政策「出世」 誰願生孩子？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰