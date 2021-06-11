《外地經濟》美國上周首申領失業救濟人數減至３７﹒６萬，遜預期

《經濟通通訊社１１日專訊》美國勞工部周四（１０日）公布，上周首次申請失業救濟金人

數按周減少９０００人至達３７﹒６萬人，遜市場預期僅３７萬人。

美國上周首次申領失業救濟金人數近四周平均值減少２﹒５５萬至４０﹒２５萬人。續領失

業救濟金人數則減少２５﹒８萬至３４９﹒９萬人。（ａｌ）

