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11/06/2021 08:05

《外地經濟》美國上周首申領失業救濟人數減至３７﹒６萬，遜預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國勞工部周四（１０日）公布，上周首次申請失業救濟金人
數按周減少９０００人至達３７﹒６萬人，遜市場預期僅３７萬人。
　　美國上周首次申領失業救濟金人數近四周平均值減少２﹒５５萬至４０﹒２５萬人。續領失
業救濟金人數則減少２５﹒８萬至３４９﹒９萬人。（ａｌ）

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