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即市新聞

11/06/2021 08:32

【全球放水】歐洲央行維持利率不變符市場預期，上調今年通脹預測

　　《經濟通通訊社１１日專訊》歐洲央行周四（１０日）宣布，維持指標存款工具利率維持負
０﹒５％不變，主要再融資利率維持在零不變，邊際貸款利率維持在０﹒２５％不變，符合市場
預期。
　　歐洲央行亦維持政策指引，重申將保持或調降利率，直至通脹強勢趨近目標水平，１﹒８５
萬億歐元的緊急資產購買計劃（ＰＥＰＰ）將持續到明年３月，並保留在需要時減少或增加購買
的權利，以維持有利的融資條件，而預計淨購買規模將繼續明顯高於今年首幾個月的水平。
　　央行亦上調經濟增長和通脹預期，最新預計今明兩年的經濟增長分別為４﹒６％和
４﹒７％，高於早前預測的４％和４﹒１％，另外最新預計今明兩年的通脹分別為１﹒９％及１
﹒５％，高於上次預測１﹒５％及１﹒２％，前者高於市場預期１﹒８％。

＊行長拉加德料下半年通脹預期將上升＊

　　央行總裁拉加德預計通脹已有所回升，主要是由於基數效應，預計在下半年會進一步上升，
隨後才會回落，而市場利率的持續上升，可能會導致與整個經濟相關的廣泛融資條件收緊，不過
討論收緊措施還為時過早，並會為經濟復甦帶來風險。
　　她又指價格壓力整體上可能將保持低迷，反映經濟中仍有大量閑置產能以及歐元升值，而高
水平的閑置產能消退加上寬鬆的貨幣及財政政策支持，將在中期內有助於潛在通脹上升，而區內
增長風險現在大致平衡。
　　她亦強調按兵不動實際上是正確的回應，央行甚至沒有討論縮減、退出或逐步緊急資產購買
計劃，但透露管委會圍繞這決定展開辯論，強調絕大多數官員支持大幅上調後的購債步伐。
　　據彭博社引述知情官員消息透露，官員在周四會議上就夏日市場流動性淡靜情況下的債券購
買需求產生分歧，部份官員更提出歐元區通脹前景可能面臨上行風險。
　　據知部份官員認為市場交易量下降，將意味央行可以花更少的金錢，維持有利金融條件，故
在於第三季減少購債，不過其他主張維持當前購買速度的官員希望，在７月和９月加快購債，以
彌補８月的放緩。（ａｌ）

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