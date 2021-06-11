《台股攻略－黃振宇》端午長假期前夕，台股站穩１７２００點之上

《台股攻略》今日（１１日）為端午長假期前最後一個交易日，台股在半導體及航運股造好

帶動下一度升過百點，惟升至高位後遇上沽壓，導致升幅收窄。加權指數最終升５４點，收

１７２１３點，成交金額縮減至４０７７億元（新台幣．下同）。

電子股今日普遍回軟，成交比重滑落至五成以下。聯發科、新唐、詠聯及欣興表現疲弱，分

別收９８０元、８３元及１２４﹒５０元，跌１８元、０﹒１０元及４﹒５０元。台積電５月盈

利表現創同期新高，刺激股價重上６００元關口，收６０２元，升３元，而其表現亦帶動ＩＣ設

計股造好，智原、晶心科及九暘走勢亮麗，分別收７８﹒１０元、４９６元及５２﹒５０元。大

立光收跌，報３０６０元，跌１０元。鴻海走勢強勁，收１１３﹒５０元，升３元。航運股強勢

，三大貨櫃指標股全面上揚，萬海航運以１７４﹒５０元漲停價收市，而長榮海運亦升超過９％

，收１２４元；陽明海運則收１１６元，升幅近５％。散裝航運股亦走勢凌厲，其中四維航升至

漲停收市，報３９﹒７５元。高端疫苗終於獲台灣衛福部食藥署授權作緊急使用，股價應聲衝至

漲停，收２７５﹒５０元，其表現亦刺激基亞升至漲停價８６﹒６０元收市。

端午長假期在即，加上台股目前面臨高位沽壓，投資者轉趨觀望，造成成交量萎縮。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》

