《談國論企－黎偉成》ＣＰＩ五月份三連升續漸浮憂

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２１年５月份同比上升，成三連升，因居住

、交通和通信、衣著等項目皆回升所致，惟整體物價仍穩定於相當低水平，有利促進居民在穩就

業、增收入的環境底下加強消費意欲，推動國民經濟穩中有進地提質發展。國家採取「國內大循

環」、「國內外雙循環」配合需求側和供給側的策略，使經濟今年會提速上升。要注意能源資源

價不斷走高，對通貨壓力增壓，乃不可忽視之憂。



＊衣著居住交通等價格皆升須留意＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，居民消費價格於２０２１年５月份同比增長

１﹒３％，較對上一個月之數上升０﹒４個百分點，而４月份升０﹒９％和環比增０﹒５個百分

點，連同３月份跌轉升０﹒４％，形成連續三個月的上升態勢，確認止住２月份及１月份同比分

別下降０﹒２％與０﹒３％。但此數相對於於２０２０年５月所升的２﹒４％少增１﹒１個百分

點，可見ＣＰＩ續升仍屬相對受控，惟國際能源資源價節節走高，則不容稍一忽視也。

與前兩個月的情況大致相若，ＣＰＩ於５月份之升，很主要受到（甲）非食品大類之壓。此

因相關分類指數於２０２１年５月份同比上升１﹒６％，較對上一個月提高０﹒３個百分點，而

４月份同比上升１﹒３％環比高０﹒６個百分點，加上３月份環比之升０﹒６個百分點，而２月

份及１月份的同比則分別回落０﹒２％及０﹒８％，顯通貨價格重新回升，和逐月的升幅有所擴

大。此可見於非食品類中的（１）衣著分類指數於５月份升０﹒４％環比升０﹒２個百分點，（

２）居住分類指數升０﹒７％，環比高０﹒３個百分點，和（３）交通及通信分類指數升

５﹒５％，環比更大幅上升０﹒６個百分點所致。有初步憂疑。

需要指出的，是ＣＰＩ有十分重要影響的（乙）食品大類分類指數，保持相對穩定之態：於

２０２１年５月份同比即使上升０﹒３％，扭轉４月份持平於３月份的下降０﹒７％，升幅尚見

溫和，仍有助於通脹率即ＣＰＩ所受壓力不算太大，惟食品煙酒分類指數於５月份同比增長

０﹒８％，較４月份持平於３月份同比略升０﹒１％之數，和對ＣＰＩ的影響由升０﹒０２個百

分點轉為０﹒２４個百分點，得注意後向。

特別是（一）禽肉主分類指數於２０２１年５月份同比回落１１﹒３％，環比跌１個百分點

，而４月份同比回落１０﹒３％，此數相對於２０２０年５月份仍飆升５７﹒４％，對ＣＰＩ的

影響由增２﹒５５個百分點轉跌０﹒４６個百分點，確實大有不可同日而語之概。此因豬肉分類

指數於２０２１年５月份同比急挫２３﹒８％，較４月同比大跌２１﹒４％多跌２﹒４個百分點

，影響ＣＰＩ是回落０﹒５個百分點，ＣＰＩ於是月份則上升１﹒３％；反觀２０２０年５月則

上升８１﹒７％和對ＣＰＩ的影響是推高１﹒９８個百分點，可見以豬肉主的畜肉價格變異，對

通貨脹膨有十分重大的影響。

連同豬肉分類指數於２０２１年３月份同比下跌１８﹒４％，和２及１月份分別回落

１４﹒９％及３﹒９％，已形成八連跌之態，確認扭轉兩年多以來大增之況。豬肉價增長持續放

緩，很主要受惠於豬肉供應有所提升，尤其是：生豬存欄量於２０２１年３月末為４﹒１５９５

億頭，同比增長２９﹒５％，其中能繁殖母豬存欄量４３１８萬頭增２７﹒７％，相信豬肉的未

來供應能滿足市場的需求，對通脹控制和民生皆為佳訊。



＊豬肉大跌價惟水產品？類大升＊



期內的牛肉分類指數上升４﹒８％，而４月和３月份分別升４﹒１％和３﹒３％，羊肉分類

指數的升幅由上月的９﹒４％提升至９﹒７％，對畜肉主分類指數的影響相對較微。

但食品、煙酒大類指數中其他項目，則每告上升，如（二）鮮菜，價格由４月份之跌

１﹒３％轉５月份之升５﹒４％，對ＣＰＩ的影響上升０﹒１個百分點。惟仍可在一定程度意味

鮮菜的種植，在２０２１年一季度的情況有明顯改善。

同樣有上升趨勢者，最惹人注目的為：蛋類升１４﹒３％和水產品增１３﹒８％，屬雙為數

之上升；糧食增０﹒８％、鮮果升１﹒４％，尚可。

中國最近力推的國內大循環、國內國際雙循環的政策，有助進一步提升經濟的提質增量的力

量，而ＣＰＩ尚屬受控，會是一個很正面的支持力量。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

