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即市新聞

11/06/2021 09:34

《異動股》美團（０３６９０）升近２％，擬今年新聘六萬員工

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美團（０３６９０）現價升１﹒６８％，報３０３元，盤中高
見３０５元，重上十天平均線（３０１﹒９６０元），以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３
﹒３４％。該股成交約６８萬股，涉資２﹒０７億元。
　　據報美團計畫於今年新聘６萬員工，公司總人數或將翻倍，其中計畫通過校招引入約６千到
１萬名畢業生。社區團購業務美團優選是本次招聘中人才輸入的主要方向之一，無人配送也為另
一發展方向。
　　現時，恆生指數報２８８４２，升１０３點或升０﹒３６％，主板成交５９﹒４７億元。國
企指數報１０７５６，升４０點或升０﹒３７％。恆生科技指數報８０１７，升４８點或升０﹒
６１％。
　　即月期指新報２８７９１，升１８３點，低水５１點。即月國指期貨報１０７１８，升６４
點，低水３８點。即月科指期貨新報８０２２，升６３點，低水４點。
　　上證綜合指數報３６１０，跌０點或跌０﹒０２％，成交１９１﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１４８７８，跌１５點或跌０﹒１０％，成交２７５﹒８５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　（０３６９０）　　　３０３﹒０元　　　升１﹒６８％
　　騰訊　　（００７００）　　　６０２﹒０元　　　升０﹒２５％
　　快手　　（０１０２４）　　　２０６﹒８元　　　升１﹒０８％
　　小米　　（０１８１０）　　　　２８﹒１元　　　跌０﹒１８％
　　京東集團（０９６１８）　　　２７７﹒８元　　　跌１﹒９８％
　　阿里　　（０９９８８）　　　２０７﹒０元　　　跌０﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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