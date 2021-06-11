《異動股》美團（０３６９０）升近２％，擬今年新聘六萬員工

《經濟通通訊社１１日專訊》美團（０３６９０）現價升１﹒６８％，報３０３元，盤中高

見３０５元，重上十天平均線（３０１﹒９６０元），以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３

﹒３４％。該股成交約６８萬股，涉資２﹒０７億元。

據報美團計畫於今年新聘６萬員工，公司總人數或將翻倍，其中計畫通過校招引入約６千到

１萬名畢業生。社區團購業務美團優選是本次招聘中人才輸入的主要方向之一，無人配送也為另

一發展方向。

現時，恆生指數報２８８４２，升１０３點或升０﹒３６％，主板成交５９﹒４７億元。國

企指數報１０７５６，升４０點或升０﹒３７％。恆生科技指數報８０１７，升４８點或升０﹒

６１％。

即月期指新報２８７９１，升１８３點，低水５１點。即月國指期貨報１０７１８，升６４

點，低水３８點。即月科指期貨新報８０２２，升６３點，低水４點。

上證綜合指數報３６１０，跌０點或跌０﹒０２％，成交１９１﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１４８７８，跌１５點或跌０﹒１０％，成交２７５﹒８５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ３０３﹒０元 升１﹒６８％

騰訊 （００７００） ６０２﹒０元 升０﹒２５％

快手 （０１０２４） ２０６﹒８元 升１﹒０８％

小米 （０１８１０） ２８﹒１元 跌０﹒１８％

京東集團（０９６１８） ２７７﹒８元 跌１﹒９８％

阿里 （０９９８８） ２０７﹒０元 跌０﹒２９％

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（ｐｌ）

