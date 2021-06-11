《午市前瞻》港股表現偏悶，專家料資金或於月尾前後追入炒作

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股三大指數高收，而最新美國通脹數據升幅超預期，５

月ＣＰＩ按年升５％，創近１３年新高，惟市場有足夠心理準備，數據亦反映美國國內需求持續

上升。亞洲市場今早普遍反彈，港股亦於七連跌後近來反彈，早盤欲試１０天線。

恆指高開１２６點，報２８８６４，油股?內需股及藍籌新貴為大市添升勁，開市後曾升２

２６點，高見２８９６５，於１０天線（約２８９７０水平）受阻，在Ａ股跌勢下恆指一度僅升

４點，低見２８７４３，最終港股半日收報２８８５１，升１１２點或升０﹒３９％，主板成交

６８２﹒７７億元。國指報１０７２９，升１３點或升０﹒１３％。科指報７９６７，跌１點或

跌０﹒０１％。



＊黃偉康：看好資金等待時機衝入港股，時機或於月尾出現＊



港股近日走勢續悶，連日陰蠋反映本周大市欠動力。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通

通訊社》表示，踏入６月未見資金炒作為意料之外，他認為資金或正待６月尾約半年結前後的時

機入場，期間大市觀望氣氛仍濃，應於５０天線與百天線間窄幅波動。惟黃偉康指其看好資金已

準備進場，只待一個時機衝入，後市氣氛相信不太差，加上他指內地資金有由樓市流向股市的動

向，因大機構或大基金認為樓市回報率較低，而打算轉戰股場，相信或會帶動港股走上。

至於七國集團領袖同意合共向全球提供１０億劑新冠疫苗，而疫苗股康希諾（０６１８５）

今早因內地研究將其疫苗用作加強針而揚升。黃偉康相信，Ｇ７方面消息對疫苗股影響不太大，

反而國內正研究補打疫苗或反映疫苗接種形式有變，或會像打流感針一樣需長期地接種，對疫苗

需求或有一定保障，利好行業中長線前景。黃偉康指，康希諾股價呈上升趨勢走勢理想，建議中

長線部署，暫時股價於３６０元阻力較大，如未來２至３周能夠企穩３５０元以上水平，亦可追

入，否則可於３３５元才考慮部署，第一目標看５月頭高位３９４﹒６元，如可突破企穩，年尾

前或可上試４５０元高位。惟他提醒該股的波動性較大，好友宜衝量持貨風險。（ｊｃ）

