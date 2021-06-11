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即市新聞

11/06/2021 15:23

《美元走勢－羅明立》繼續關注歐元１﹒２２２０的阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒４０　　　１０９﹒３３　　　１０９﹒４０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１９３　　　１﹒２１７２　　　１﹒２１８５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１８５　　　１﹒４１６７　　　１﹒４１７０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９４７　　　０﹒８９３３　　　０﹒８９３９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６０８　　　７﹒７５８７　　　７﹒７５９４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國５月份ＣＰＩ延續上漲趨勢，按年增長由４﹒２％增速至５％，高於市場
預期的４﹒７％，創２００８年８月份以來新高；核心通脹亦按年增長３﹒８％，遠高於前值的
３％。而美國當周初次申請失業金人數連續第六周減少，５月下降至３７﹒６萬人，略多於預期
，預計勞動力市場將會繼續改善。然而，美國１０年期國債收益率未有因通脹數據上升而造好，
反而跌穿１﹒５％，美匯指數亦反覆回軟，維持在９０點位附近窄幅波動，市場仍然相信聯儲局
的主流意見，認為通脹問題是暫時性。
　　歐洲央行議息後維持主要再融資利率於０％不變，重申會維持１﹒８５萬億歐元的緊急抗疫
購債計劃（ＰＥＰＰ）規模不變，並將至少持續至２０２２年３月底。顯示歐央行未有因疫苗接
種加快而打算改變寬鬆政策，繼續保持「鴿派」立場。美元上升乏力，令歐元由１﹒２１５０附
近反彈接近１﹒２２，繼續關注１﹒２２２０的阻力。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１７５　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２２０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒４１８５　　　１﹒４０３０　　　１﹒４２５５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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