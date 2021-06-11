《美元走勢－羅明立》繼續關注歐元１﹒２２２０的阻力

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０９﹒４０ １０９﹒３３ １０９﹒４０

歐元╱美元 １﹒２１９３ １﹒２１７２ １﹒２１８５

英鎊╱美元 １﹒４１８５ １﹒４１６７ １﹒４１７０

美元╱瑞郎 ０﹒８９４７ ０﹒８９３３ ０﹒８９３９

美元╱港元 ７﹒７６０８ ７﹒７５８７ ７﹒７５９４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國５月份ＣＰＩ延續上漲趨勢，按年增長由４﹒２％增速至５％，高於市場

預期的４﹒７％，創２００８年８月份以來新高；核心通脹亦按年增長３﹒８％，遠高於前值的

３％。而美國當周初次申請失業金人數連續第六周減少，５月下降至３７﹒６萬人，略多於預期

，預計勞動力市場將會繼續改善。然而，美國１０年期國債收益率未有因通脹數據上升而造好，

反而跌穿１﹒５％，美匯指數亦反覆回軟，維持在９０點位附近窄幅波動，市場仍然相信聯儲局

的主流意見，認為通脹問題是暫時性。

歐洲央行議息後維持主要再融資利率於０％不變，重申會維持１﹒８５萬億歐元的緊急抗疫

購債計劃（ＰＥＰＰ）規模不變，並將至少持續至２０２２年３月底。顯示歐央行未有因疫苗接

種加快而打算改變寬鬆政策，繼續保持「鴿派」立場。美元上升乏力，令歐元由１﹒２１５０附

近反彈接近１﹒２２，繼續關注１﹒２２２０的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１７５ １﹒２０５０ １﹒２２２０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒４１８５ １﹒４０３０ １﹒４２５５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

