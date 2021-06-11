  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/06/2021 11:59

港府刊憲，股票印花稅率８月１日起上調至０﹒１３％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》香港政府今日於憲報刊載《２０２１年收入（印花稅）條例》
，旨在上調售賣或購買香港證券的成交單據的應繳印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付
０﹒１％調整至０﹒１３％，並相應上調香港證券的某些其他轉讓書的應繳印花稅稅率。
　　立法會於６月２日通過《條例》。新的股票交易印花稅率將於８月１日生效。（ｃｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS11/06/2021
【FOCUS】美CPI見5惟股債免疫　歐央行一個字盡顯鴿聲
開市Good Morning11/06/2021
林嘉麒：贛鋒鋰業百天線買入短炒　穿配售價止蝕
市場動向10/06/2021
智慧城市發展加速，為本港帶來新機遇
中國故事10/06/2021
《神州經脈》中美商務部長通話　M2新增貸超預期　滬指返三千六
FOCUS10/06/2021
【FOCUS】拜登赴歐洲地緣盛宴　撤抖音禁令實藏殺招
開市Good Morning10/06/2021
林家亨：舜宇出貨量數據遜色　瑞聲50元附近可吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞完美集團GMB腸道菌群系列

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金