港府刊憲，股票印花稅率８月１日起上調至０﹒１３％

《經濟通通訊社１１日專訊》香港政府今日於憲報刊載《２０２１年收入（印花稅）條例》

，旨在上調售賣或購買香港證券的成交單據的應繳印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付

０﹒１％調整至０﹒１３％，並相應上調香港證券的某些其他轉讓書的應繳印花稅稅率。

立法會於６月２日通過《條例》。新的股票交易印花稅率將於８月１日生效。（ｃｌ）

