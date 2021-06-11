【ｉＢｏｎｄ】ｉＢｏｎｄ認購額近５４６億，認購人數７１﹒７萬

《經濟通通訊社１１日專訊》新一批通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）今日下午２時截止認購。
政府發言人表示，初步數據顯示，認購人數約７１﹒７萬，認購金額約５４５﹒８億元，人數及
認購金額均創歷年新高。
發言人指，是次的認購金額是目標發行額的３﹒６倍，較去年高４０％，而認購人數達
７１萬，較去年高５５％。由於認購反應熱烈，預計最終發行額將提高至上限２００億港元，並
計劃於６月２１日公布配發結果。（ｂｉ）
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