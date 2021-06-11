《再戰明天》拜登下周一出席北約及歐美峰會，美國公布上月ＰＰＩ

《經濟通通訊社１１日專訊》下周一（１４日）美國總統拜登與國務卿布林肯參加北大西洋

公約組織（ＮＡＴＯ）峰會及歐美峰會，美國公布上月生產者物價指數（ＰＰＩ），料為下周市

場焦點。



＊拜登出席北約及歐美峰會＊



在重要經濟活動上，美國總統拜登下周一訪問布魯塞爾，參加北約峰會，而國務卿布林肯將

陪同拜登參加北約峰會和歐美峰會。

下周二（１５日）澳洲央行公布本月貨幣政策會議記錄，聯儲局公開市場委員會

（ＦＯＭＣ）開始為期兩日的議息會議。

周三（１６日）聯儲局宣布利率決定，並發布政策聲明，主席鮑威爾發表講話，俄羅斯總統

普京與拜登舉行峰會，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）舉行年度結構性改革部長級會議。

周四（１７日）日本及土耳其央行舉行貨幣政策會議，歐元區財長舉行會議，周五

（１８日）日本央行公布貨幣政策決議。



＊美國公布上月ＰＰＩ＊



在數據方面，下周一１２：３０ｐｍ，日本公布４月產能利用率及工業生產。

５：００ｐｍ，歐元區公布４月工業生產。

周二９：３０ａｍ，澳洲公布首季房價指數。２：００ｐｍ，德國公布５月消費者物價指數

。４：３０ｐｍ，香港公布首季工業生產及生產者物價指數。５：００ｐｍ，歐元區公布４月貿

易收支。

８：３０ｐｍ，美國公布５月生產者物價指數，月率料由０﹒６％降至０﹒４％，年率料維

持於６﹒２％，期內零售銷售月率料下滑０﹒５％，６月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由

２４﹒３降至２２。９：１５ｐｍ。

另外美國公布５月產能利用率，料由７４﹒６％升至７５﹒１％；５月工業生產月率料由０

﹒５％升至０﹒７％。１０：００ｐｍ，美國公布６月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持於

８３。

在本港，下周一港股假期休市，下周二公布業績的公司有：ＰＥＲＳＴＡ（０３３９５）、

大家樂（００３４１）、羅馬集團（０８０７２）、大洋環球（０８４７６）。（ａｌ）

