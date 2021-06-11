  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/06/2021 19:30

《再戰明天》拜登下周一出席北約及歐美峰會，美國公布上月ＰＰＩ

　　《經濟通通訊社１１日專訊》下周一（１４日）美國總統拜登與國務卿布林肯參加北大西洋
公約組織（ＮＡＴＯ）峰會及歐美峰會，美國公布上月生產者物價指數（ＰＰＩ），料為下周市
場焦點。

＊拜登出席北約及歐美峰會＊

　　在重要經濟活動上，美國總統拜登下周一訪問布魯塞爾，參加北約峰會，而國務卿布林肯將
陪同拜登參加北約峰會和歐美峰會。
　　下周二（１５日）澳洲央行公布本月貨幣政策會議記錄，聯儲局公開市場委員會
（ＦＯＭＣ）開始為期兩日的議息會議。
　　周三（１６日）聯儲局宣布利率決定，並發布政策聲明，主席鮑威爾發表講話，俄羅斯總統
普京與拜登舉行峰會，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）舉行年度結構性改革部長級會議。
　　周四（１７日）日本及土耳其央行舉行貨幣政策會議，歐元區財長舉行會議，周五
（１８日）日本央行公布貨幣政策決議。

＊美國公布上月ＰＰＩ＊

　　在數據方面，下周一１２：３０ｐｍ，日本公布４月產能利用率及工業生產。
５：００ｐｍ，歐元區公布４月工業生產。
　　周二９：３０ａｍ，澳洲公布首季房價指數。２：００ｐｍ，德國公布５月消費者物價指數
。４：３０ｐｍ，香港公布首季工業生產及生產者物價指數。５：００ｐｍ，歐元區公布４月貿
易收支。
　　８：３０ｐｍ，美國公布５月生產者物價指數，月率料由０﹒６％降至０﹒４％，年率料維
持於６﹒２％，期內零售銷售月率料下滑０﹒５％，６月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由
２４﹒３降至２２。９：１５ｐｍ。
　　另外美國公布５月產能利用率，料由７４﹒６％升至７５﹒１％；５月工業生產月率料由０
﹒５％升至０﹒７％。１０：００ｐｍ，美國公布６月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持於
８３。
　　在本港，下周一港股假期休市，下周二公布業績的公司有：ＰＥＲＳＴＡ（０３３９５）、
大家樂（００３４１）、羅馬集團（０８０７２）、大洋環球（０８４７６）。（ａｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/06/2021
《神州經脈》美擔憂中國產業政策　滬指連跌兩周　成交近四個月高
財經熱話11/06/2021
《股市一周》港股本周窄幅上落僅跌75點 飛鶴股價本周急瀉9%
FOCUS11/06/2021
【FOCUS】美CPI見5惟股債免疫　歐央行一個字盡顯鴿聲
開市Good Morning11/06/2021
林嘉麒：贛鋒鋰業百天線買入短炒　穿配售價止蝕
市場動向10/06/2021
智慧城市發展加速，為本港帶來新機遇
中國故事10/06/2021
《神州經脈》中美商務部長通話　M2新增貸超預期　滬指返三千六
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【etnet Bonus 賞你】Principal信安禮品包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金