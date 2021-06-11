《小傳日記》而家光伏伏唔伏？油價破高位「三桶油」真醒神！

《小傳日記》一向都同大家報道下大市詳盡收市數據，不過最近就想換下新搞作，同大家「

些牙」下市場深入消息，整多幾個懶人包等大家可以跟貼個市，咁多位缸友就可以快啲掌握市場

脈搏，賺多幾個價位啦！

第一單要同下家講講隻恆指新貴信義光能（００９６８），自從６月７日被恆指納入之後股

價升咗蚊幾有多，上午市最多升逾半成高見１４﹒８６銀，見兩個月高位。正所謂「人逢喜事精

神爽」，成為恆指新貴之後，市場消息指太陽能板原材料多晶硅價格急升，市價超過去年底水平

的２﹒５倍，作為「光伏一哥」就梗係叻叻豬啦！半日收漲半成，報１４﹒７４銀，下晝返嚟繼

續有得升，仲破埋１５銀，高見１５﹒３銀，破３月份高位；其餘兩隻信義系走勢麻麻，信義玻

璃（００８６８）跌半巴仙，報２９﹒８元。信義能源（０３８６８）朝早跌逾１巴仙，報３﹒

８９銀，下晝開市後升番些少，最高見過４﹒１７銀。

第二單梗係近期油價表現靚仔，市場對油需復甦態度樂觀，油價仲破埋兩年高位，隔晚布油

收漲近半巴仙報７２﹒５２美元；美油就收漲半巴仙報７０﹒２９％。近期唔少分析指出國際原

油需求急升，而美國頁岩油公司早係疫情前已經有倒閉情況發生，相信近期油價主導權會落係油

組身上，「三桶油」走勢向好，中石化（００３８６）漲近３巴仙，報４﹒２５銀；中石油（０

０８５７）飆逾４巴仙，報３﹒５８銀；中海油（００８８３）漲逾２巴仙，報９﹒２３銀。請

請！



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