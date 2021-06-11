《真知灼見－溫灼培》歐央行站在聯儲局一邊繼續寬鬆

《真知灼見》於昨晚（１０日）議息會後，歐央行維持所有貨幣政策不變，息率保持於負

０﹒５％水平。至於總值１﹒８５萬億歐元的緊急抗疫購債計劃（ＰＥＰＰ）金額亦維持不變。

並承諾會把ＰＥＰＰ計劃維持到明年３月底。根據《路透社》引述消息人士指，在２５位歐央行

委員中，只有３位提出要求把ＰＥＰＰ金額削減。對於這點筆者覺得相當有趣，因為歐央行早於

５月份的議息會便就是否減少ＰＥＰＰ金額作過討論。據了解由於沒結果，所以本周再作次輪討

論。假如只有３位委員支持減買債，與支持繼續買債委員的比數差距如此大，又何需作二次討論

？所以筆者不排除歐央行是受到外來壓力要求其繼續寬鬆。



不論這外來壓力是來自誰，這點並不重要。現在重點是歐央行會維持極度寬鬆的貨幣政策到

明年３月底。有了歐央行企在聯儲局的一邊以作支持，可想象聯儲局將有了底氣，可繼續保持寬

鬆的貨幣政策而又不用擔心美元失支持問題。在這裏讓筆者多作一點解釋。近月所見，新興市場

中，俄羅斯、巴西及土耳其已相繼加息。而美國的好盟友加拿大及英國也已收緊了買債規模。挪

威及新西蘭也分別定下了今年底及明年的加息時間表。倘昨晚歐央行也宣布收緊貨幣政策，這樣

便只會剩下美國在寬鬆，其他央行在收緊。這可對美元匯價相當下利。在這時候美元一旦下跌，

隨時會動搖美元的領導地位及根基。當明白當中背景，就明白歐央行維持寬鬆對聯儲局而言是多

重要，否則聯儲局便可能需要今年底削量寬規模。



綜合而言，現在得到了歐央行的支持，即聯儲局可放心保持寬鬆貨幣政策。這解釋了為何今

早（１１日）於亞洲市場所見，美國１０年債息已回落到１﹒４４３６％的近三個月低位原因，

也解釋了美股標普創新高的原因。



最後回觀美國最新通脹形勢。美國５月份以消費物價指數衡量的通脹，按月按年分別上升

０﹒６％及５％。其按年增長是自２００８年８月以來（即近１３年）最高。如以扣除食品及能

源計算，美國５月核心年通脹率則為３﹒８％，是自１９９２年６月以來最高。由於去年這個時

候美國的物價到了最低點，所以當與去年的低基數比較，理論上美國今年５月份的通脹應到達了

頂峰，往後會慢慢回落。但事實是否如此，或會否因為經濟重啟，甚至會否因疫情使供應鏈斷而

導致通脹續攀至更高水平，這有待日後慢慢觀察。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

