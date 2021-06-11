《股市一周》港股本周窄幅上落僅跌７５點，飛鶴股價本周急瀉９％

《經濟通通訊社１１日專訊》本周股市走勢以窄幅上落為主，市場關注美國ＣＰＩ指數公布

，因將會影響聯儲局是否決定收水的主要因素，加上科技股走勢牛皮，恆指本周僅跌７５點，並

企穩於廿天線（２８８０７點）收市。



＊港股窄幅上落，市場炒股不炒市＊



周一（７日）濠賭與科網股沽壓力沉重，加上美國財長耶倫指加息對美國有利，惹起「收水

」疑團，當日港股收跌１３０點；周二（８日）市場關注美國通脹數據，亞洲股市普遍高開低走

，恆指全收跌僅５點；周三（９日）內地公布ＣＰＩ及ＰＰＩ數據並遜於市場預期，而市場焦點

放在飛鶴（０６１８６）董事長發言引發股價急跌，恆指當日僅跌３８點；周四（１０日）市場

踏入炒股不炒市格局，航運貨櫃價格飆升帶動中遠海空（０１９１９）股價漲一成一，而比亞迪

（０１２１１）憧憬與蘋果合作，當日恆指跌３點。

港股今日表現造好，隔晚美國公布ＣＰＩ指數按年上升５％，升幅較市場預期大，恆指高開

１２６點後繼續抽升，盤中一度升２２６點至２８９６５點，午後升幅收窄，美團

（０３６９０）及創科（００６６９）股價升２至３％帶動恆指抽升，最終恆指收報２８８４２

，升１０３點或升０﹒３６％，主板成交１３０８﹒６８億元。國企指數報１０７５０，升３４

點或升０﹒３２％。恆生科技指數報７９９１，升２１點或升０﹒２８％。

恆指本周在２８６１５點至２９００３點間波動，上下波幅３８８點，全周跌７５點或

０﹒２６％，日均成交１２９６﹒７９億；國指在１０６７２點至１０８４２點間波動，上下波

幅１７０點，全周跌５４點或０﹒５１％。科指本周在７９２６點至８１２０點間波動，上下波

幅１９４點，全周跌１９４點或１﹒２９％。



＊油價連番抽升帶動油股，飛鶴董事長失言拖累乳業股＊



近期油價連番抽升，市場憧憬經濟復甦，加上美國頁岩油供應未必足夠，話語權重落在油組

國身上，「三桶油」於本周走勢向好，中海油（００８８３）本周升７﹒２８％，報９﹒１４元

；中石油（００８５７）本周升５﹒６２％，報３﹒５７元；中石化（００３８６）本周升

２﹒６０％，報４﹒２３元；中海油服（０２８８３）本周跌１﹒８４％，報７﹒４４元；中煉

化（０２３８６）本周升２﹒１７％，報５﹒１８元。

中國飛鶴董事長冷友斌早前預計奶粉銷量在未來一至兩年，將出現斷崖式下跌。消息拖累乳

業股本周價格急挫，飛鶴本周跌９﹒１３％，報１９﹒４元；現代牧業（０１１１７）跌８％，

報１﹒７３元；蒙牛（０２３１９）升１﹒４６％，報４５﹒２元；聖牧（０１４３２）跌

１﹒６７％，報０﹒５９元；Ｈ＆Ｈ（０１１１２）跌２﹒４１％，報３０﹒３５元。



＊市場憧憬奈雪的茶將開招，時代天使場外價急升五成＊



近期大市走勢以窄幅上落為主，而抽新股熱潮又再蠢蠢欲動，消息指奈雪的茶已經通過上市

聆訊，並已於６月７日開始進行上市前路演，市場估計公司市值介乎３７９億至４０８億元；假

若按貼現現金流方式計算，公司估值介乎７４３億至１０００億元。不少券商已經預告投資可以

預備資金抽新股，市場預計未來一至兩周內即將開招，預計市場認購反應熱烈；認購期間，同樣

屬於「奶茶股」系列的賓仕國際有機會藉機炒起，預計該股未來一兩周有動靜。

另外，時代天使（０６６９９）認購反應熱烈，市場消息指公開發售部分錄得２０００倍超

額認購，為今年超購倍數第二多的新股，估計凍結資金額約５８００億元。據內地媒體報道，時

代天使場外交易價曾高見２６０元，較招股價上限價高出五成，如手持一手帳面最多賺

１７４００元，股份將於６月１６日於主板掛牌上市，有興趣的投資者可能要將資金盡快回籠，

由於市場熱烈認購，較大機會以招股價上限１７３定價，ＩＰＯ入場費每手３４９４９元，而暗

盤入場成本可能更高，投資者宜多加留意。（ｕｌ）

